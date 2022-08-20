Adana’da bir güzellik merkezi sahibi, Güney Afrika’da öğrendiği formülü geliştirerek 5 dakikada gözaltı morluklarını yok etmeye başladı.

Adana’da bir güzellik merkezi sahibi, Güney Afrika’da öğrendiği formülü geliştirerek 5 dakikada gözaltı morluklarını yok etmeye başladı.

Kentte 4 şubeyle faaliyet gösteren Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Güzellik Uzmanı Sinem Çekinmez, geçen ay Güney Afrika’ya gitti. Burada öğrendiği formülleri Türkiye’de geliştiren Çekinmez, 42 çeşit bitkinin karışımıyla elde ettiği formülle gözaltı morluklarının yok olduğunu fark etti.

Formülü daha da geliştirerek seri üretime geçen Çekinmez, uygulamayı sosyal medyada da paylaşınca taleplere yetişememeye başladı.

“Morluktan eser kalmıyor”

Uygulama hakkında bilgilere veren Güzellik Uzmanı Sinem Çekinmez, “Güney Afrika’dan çok özel formüllerle geldik. Şuan Türkiye ve dünyada bir ilki gerçekleştirdik. 42 çeşit bitkinin karışımıyla şuan üretime başladığımız ürünlerimiz var. Bunların içerisinde Bruise uygulaması şuanda çok talep almaya başladı. Bruise uygulaması gözaltı morluğunu sadece 5 dakikada yok ediyor. Eğer bu genetikse maksimum 2’nci seans yapılıyor. İlk işlemde gözaltı morluğunu yüzde 80 yok ediyoruz. 15 gün içerisinde ise morluktan eser kalmıyor” diye konuştu.

“Uygulama çok güvenli”

Şehir dışından çok talep aldığını belirten Çekinmez, “Şehir dışından birçok güzellik merkezine ürün ve bayilik vermeye başladık. Bununla birlikte yurt dışından da birkaç ülkeye ürün vereceğiz. Kendi danışanlarımızda çok fazla talep gösteriyor. Uygulama çok güvenli, herkes merkezlerimize gelebilir” dedi.

Gözaltı morluğundan şikayetçi olduğu için Bruise uygulamasına gelen Betül Ulugay ise uygulamadan çok memnun kaldığını ve herkese tavsiye ettiğini söyledi.