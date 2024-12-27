Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emrah Kan; miyopi, hipermetropi ve katarakt gibi görme sorunlarına yönelik refraktif cerrahi ve akıllı mercek uygulamalarının avantajlarını anlattı. Kan, "Çeşitli bilimsel çalışmalar, refraktif cerrahinin miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın düzeltilmesinde yüzde 95’in üzerinde hasta memnuniyeti sağladığını göstermektedir" dedi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emrah Kan, göz sağlığı tedavileri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Görme kusurlarının, günümüzde milyonlarca insanın yaşam kalitesini etkileyen yaygın bir sağlık sorunu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kan, "Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi kırma kusurları, genellikle gözlük veya kontakt lensler kullanılarak düzeltilir. Ancak teknolojideki ilerlemeler, refraktif cerrahi ve premium mercek implantasyonları gibi kalıcı çözümler sunarak, bireylerin gözlüksüz bir yaşam sürmelerini mümkün kılmıştır" dedi.

"Excimer lazer, gözün odaklama yeteneğini düzeltmeyi amaçlar"

Excimer lazer hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kan, "Argon ve flor gazlarının karışımıyla çalışan, ultraviyole (UV) ışık üreten bir lazer sistemidir. Dalga boyu 193 mm olan bu lazer, gözün en dış tabakası olan korneayı mikron düzeyinde buharlaştırarak yeniden şekillendirir. Bu işlem, ışığın retina üzerine doğru odaklanmasını sağlayarak net bir görme sağlar. Halk arasında göz çizdirme olarak da adlandırılır. Excimer lazer, gözün odaklama yeteneğini düzeltmek amacıyla gerçekleştirilen bir dizi cerrahi prosedürü kapsar. En yaygın yöntemlerden biri, lazer destekli in situ keratomileusis (LASIK) ve no touch (Trans-PRK) ameliyatıdır. LASIK ve diğer lazer cerrahileri, korneayı yeniden şekillendirerek ışığın retina üzerine doğru şekilde odaklanmasını sağlar. Özellikle düşük ve orta dereceli kırma kusurlarında etkili olan bu yöntem, hızlı iyileşme süresi ve yüksek başarı oranlarıyla dikkat çeker" diye konuştu.

Kimler ameliyat için uygun

Hangi bireylerin hangi tür ameliyat için uygun olduğunu söyleyen Kan, "18 yaşını geçmiş, göz numarası sabitlenmiş ve kornea kalınlığı uygun olan bireyler excimer lazer ameliyatı için adaydır. Genellikle 40 yaş ve üzerinde, presbiyopi veya katarakt problemi olan hastalar için ise trifokal mercek ameliyatı tercih edilir. Göz yapısı ve genel sağlık durumu, ameliyat kararını belirleyen temel faktörlerdir. Çeşitli bilimsel çalışmalar, refraktif cerrahinin miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın düzeltilmesinde yüzde 95’in üzerinde hasta memnuniyeti sağladığını göstermektedir. Benzer şekilde, trifokal mercek implantasyonları sonrası hastaların büyük bir kısmı, hem uzak hem de yakın mesafede gözlük kullanmadan günlük aktivitelerini gerçekleştirebildiklerini bildirmiştir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geleneksel katarakt cerrahisi sırasında kullanılan monofokal mercekler yalnızca tek bir odak noktası sunarken, trifokal mercekler uzak, orta ve yakın mesafelerde net bir görüş sağlar. Bu mercekler, gözlük bağımlılığını büyük ölçüde azaltır ve kişinin tüm mesafelerde kaliteli bir görme deneyimi yaşamasını hedefler. Bu mercekler halk arasında akıllı mercek olarak da adlandırılmaktadır. 45 yaş üzeri yakını görmede zorlanan kişilerde hastanın göz durumu uygun ise ameliyathane şartlarında uygulanmaktadır. Kırma kabiliyetini yitirmiş göz içi lens fako yöntemi ile alınarak yerine 3 odağı birden gösterme özelliğine sahip halkalı mercekler implante edilmektedir. İyileşme süreci kişiden kişiye değişmek ile beraber 1 haftayı bulabilmektedir. Özellikle yüksek hipermetropi ya da miyopisi bulunan fakat katarakt bulunmayan 45 yaşını aşmış kişiler ile yine 40 yaş üzeri katarakt gelişmiş kişiler bu işlem için uygun hasta gruplarıdır. Hastalarda işlem sonrası gece ışık parıldamaları görülebilse de, bunların çoğu 6 ay içerisinde adaptasyon mekanizmaları ile düzelmektedir"