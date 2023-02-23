Eskişehir’de yaşayan ve sağlık problemlerinden dolayı ilk 4 doğum gününü hastanede geçiren minik kız, kendisine hazırlanan doğum günü sürprizi ile 5’inci yaşına mutlu bir giriş yaptı.

Eskişehir’de yaşayan ve sağlık problemlerinden dolayı ilk 4 doğum gününü hastanede geçiren minik kız, kendisine hazırlanan doğum günü sürprizi ile 5’inci yaşına mutlu bir giriş yaptı.

Doğuştan göz kanseri rahatsızlığı bulunan Azra, tedavisi için 5 yıllık ömrünün büyük bir bölümünü hastanelerde geçirdi. Küçük yaşına ve bedenine rağmen birçok ameliyata giren ve sağlık durumu günden güne iyiye giden Azra, geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu oldu. Sağlık problemlerinden dolayı ilk 4 doğum gününü hastanede geçiren Azra için Eskişehir’de ihtiyaç sahibi ailelerin elinden tutan yardım gönüllüleri, doğum günü partisi organize ederek sürpriz yaptı. İlk kez hastane dışında doğum günü kutlanan Azra, yeni yaşını yüzünde gülücüklerle karşıladı.

"4 yıldır doğum gününü hep hastanede kutladığı için sürpriz bir doğum günü yaptık"

Zorlu tedavi sürecinin ardından taburcu olan Azra’nın mutlu olması için doğum günü sürprizi organize ettiklerini belirten sosyal yardımlaşma gönüllüsü Zerrin Eren, "Bugünkü yaptığımız etkinlik, bu çocuğumuzu mutlu etmek içindi. Azra yaklaşık 4 yıldır göz tümörüyle mücadele eden bir çocuğumuz ve bu 4 yıldır da doğum gününü hep hastanede kutladığı için bugün onu mutluk etmek adına böyle sürpriz bir doğum günü yaptık. Sosyal yardımlaşma gönüllüleriyle el ele vererek bu organizasyonu düzenledik. Azra’nın sağlığı daha iyiye gidiyor. Son 1 defa daha kemoterapi görecek, ışın tedavisi alacak. Göz tümörü var, kemoterapi gördü. Sürekli Ankara’ya gidip geliyorlar zaten. Biz sosyal gönüllüler olarak aileye maddi manevi destek veriyoruz. Şu anda yolun sonun geldik, çok şükür artık sağlığına kavuşuyor" dedi.

"Azra şu ana kadar böyle zamanlarını hep hastanede geçirdi"

Kızı Azra’nın göz kanseri ile mücadelesini ve daha önceki doğum günlerini anlatan Aynur Kaymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyum ve çok teşekkür ediyorum buradan herkese. Azra şu ana kadar böyle zamanlarını hep hastanede geçiriyordu. Şimdi ise dışarıda, çok şükür özgürüz. Tedavimiz de gayet iyi, başarılı geçti. Onun adına çok mutluyum yani, çok büyük sürprizle karşılaştı. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Azra’nın tedavisi çok şükür şu an iyi gidiyor. Aylık kontrollerimiz var, kontrollere gidip geliyoruz. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor, inşallah olmaz diye de temenni ediyorum."