Adatıp Sağlık Grubu’na bağlı olarak Sakarya’da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi’nde, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Özdemir hizmet vermeye başladı.

Adatıp Sağlık Grubu’na bağlı olarak Sakarya’da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi’nde, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Özdemir hizmet vermeye başladı.

Özel Adatıp Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Özdemir hastalarına hizmet vermeye başladı. Özdemir tüm göz hastalıkları için muayene, tanı ve tedavi hizmetinin yanı endoskopik kaş kaldırma, badem göz, orta yüz germe, ameliyat izsiz göz torbası alma, göz estetiği, akıllı mercek ve katarakt gibi pek çok konuda hizmet verecek. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Özdemir, “Hastanemizde göz hastalıkları konusunda, hastalarımıza tüm hizmetleri vermekteyiz. Teknolojik imkanlarımız ve profesyonel kadromuzla kaliteli sağlık hizmeti sunmak için titizlikle çalışmaktayız” dedi.