Göztepe, Spor Toto 1. Lig’de oynadığı son 7 maçta sadece 1 kez kaybederek yükselişe geçti. İzmir temsilcisi bu süreçte toplayabileceği 21 puanın 14’ünü topladı ve play-off hattı ile arasındaki puan farkını üçe indirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, son haftalarda aldığı galibiyetlerle birlikte yükselişe geçti. Sarı-kırmızılılar, ligin bazı bölümlerinde zaman zaman iki maçlık galibiyet serilerine imza atsa da sonrasında mağlubiyetlere ve puan kayıplarına engel olamamıştı. Durum böyle olunca İzmir temsilcisi play-off hattına bir türlü yaklaşamamıştı. Göztepe, son 7 haftada bunu tersine çevirdi ve gösterdiği istikrarlı performansla Erzurumspor FK, Bandırmaspor, Altınordu ve Tuzlaspor maçlarını kazandı, Boluspor ve Pendikspor’la da berabere kaldı. Göz-Göz, bu dönemde sadece Gençlerbirliği’ne kaybetti. Böylece sarı-kırmızılılar 4 galibiyet, 2 beraberlik,1 mağlubiyet alarak yükselişe geçti ve play-off hattı ile arasındaki puan farkını 3’e indirmiş oldu.

Zorlu müsabaka sonrasında Göztepe Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu’da takımın üst sıralara çıkmaya başladığını vurgulayarak, ”Göztepe emin adımlarla yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Başta futbolcuları, mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Başarılarımız inşallah devam edecek. Yolumuz, önümüz açık” şeklinde konuştu.