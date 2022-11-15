Göztepe, Ankara Keçiörengücü karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen Yasin ve Palmer’ın golleriyle müsabakayı 2-1 kazanan taraf oldu. Böylece İzmir ekibi, aldığı 3 puanla düşme hattından uzaklaşarak nefes almış oldu.

Göztepe, Ankara Keçiörengücü karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen Yasin ve Palmer’ın golleriyle müsabakayı 2-1 kazanan taraf oldu. Böylece İzmir ekibi, aldığı 3 puanla düşme hattından uzaklaşarak nefes almış oldu.

Spor Toto 1. Lig 13. hafta mücadelesinde Göztepe, Ankara Keçiörengücü’nü konuk etti. İki takım da maça “Terörü lanetliyoruz” yazılı pankartla çıktı. Maç öncesinde Taksim’deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Maça etkili başlayan Ankara Keçiörengücü, maçın 24. dakikasında 1-0 öne geçti. Golden sonra rakibine hızlı bir şekilde karşılık vermek isteyen Göztepe, yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği ataklar sırasında penaltı kazandı. Yasin Öztekin’in penaltıyı gole çevirmesiyle skoru eşitledi. Müsabakanın son bölümüne taraftarının büyük bir desteğiyle giren Göz-Göz, 77. dakikada Palmer’in golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Göztepe nefes aldı

Spor Toto 1. Lig’de düşme hattından uzaklaşmak isteyen Göztepe, dün oynanan karşılaşmada aldığı galibiyetle adeta nefes almış oldu. Böylece İzmir ekibi, Ankara Keçiöregücü karşısında aldığı 3 puanla ligde 10. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılılar, tüm kulvarlarda oynadığı son 5 maçta 4’üncü galibiyetine imza attı. İzmir temsilcisi, bu çıkışını gelecek hafta konuk olacağı lider Eyüpspor karşısında da sürdürmek istiyor.