Ağaçlandırma çalışmmalarının tüm hızıyla devam ettiği Aydın’da yerel yönetimler bir yandan şehri yeşillendirmeye çalışırken, Hasanefendi Mahallesi’nde bir şahsıın gündüz vakti herkesin gözü önünde sokaktaki ağacı kesmesi görenleri şaşırttı. Vatandaşların ihbarı ile olaydan haberdar olduğunu belirten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

İlginç olay Aydın Efeler İlçe Merkezi Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahallesi 1904 sokak üzerinde yaşandı. Öğlen saatlerinde bir şahıs eline aldığı balta ile yol kenarında bulunan turunç ağacını kesmeye başladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında eylemine devam eden şahsın ağacı kestiğini gören bazı şahıslar durumu Efeler Belediyesi’ne ihbar etti. Şahsın yoldaki yemyeşil ağacı ne amaçla kestiği merak konusu olurken, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kendilerine gelen ihbar üzerine konuyla ilgili inceleme başlattıklarını belirterek, herkesin çevreye duyarlı olmasını istedi.