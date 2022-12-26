Eskişehir’de aldığı tehditlerin ardından uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Muhammed Gökırmak, “Tetiği ilgisiz insanlara çektirerek istediklerini yapıp ceza almıyorlar” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Eskişehir’de aldığı tehditlerin ardından uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Muhammed Gökırmak, “Tetiği ilgisiz insanlara çektirerek istediklerini yapıp ceza almıyorlar” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Odunpazarı İlçesi’ne bağlı Emek Mahallesi Avşa Sokak’ta meydana gelen olayda, Muhammed Gökırmak kendisine ait işyerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Daha önceden husumetli olduğu kişilerce gönderilen şahıs tarafından bacağından tabanca ile vurulan Gökırmak, 2020 yılından beri tehdit edildiğini ve adli makamlara yaptığı başvuruların sonuçsuz kaldığını belirtti. Bundan 2 yıl önce aynı kişilerin babasını da bacağından vurularak yaralandığını iddia eden Gökırmak, yetkililerden yardım istedi.

“Bacağımıza ateş ettiriyorlar, ölmüyoruz diye tutuklanmıyorlar”

Daha önceden aldıkları tehditler ve silahlı saldırılar sonucu defalarca şikayetçi olduklarını, fakat sonuç alamadıklarını belirten Muhammed Gökırmak, adeta isyan etti. “Ölmüyoruz diye tutuklanmıyorlar” diyerek tepkisini dile getiren Gökırmak, şu ifadeleri kullandı:

“Husumetli olduğum kişiler tarafından saldırıya uğradık. 2020 yılından itibaren ofisime gelip ’Bu dükkânı başına yıkarız. Seni burada durdurtmayız, sana iş yaptırmayız’ diye tehdit ettiler. Toplamda 3 kere dükkânım kurşunlandı. İki sene önce bugün babamı vurdular. Bu olayın 2’inci yılında mesaj verircesine beni vurdular. Okul çıkışıydı, etrafta çok sayıda öğrenci vardı. Ancak ne yazık ki bu durum bile umurlarında olmadı. Bu süreçte, bu kişiler tarafından takip edildik, şikâyette bulunduk. Can güvenliğimiz yok dedik, şikâyette bulunduk. Aracımıza, malımıza zarar verdiler, şikâyette bulunduk. ’Karşımızda organize bir suç örgütü var, lütfen araştırın’ dedik, takipsizlik kararı aldık. En son 1 ay önce aracılar vasıtasıyla babama beni vuracaklarını söylediler, polise gidip şikâyetçi olduk. Yargılandıkları bir mahkemede dile getirdik, ancak hiçbir sonuç alamadık. Yine vurdular. Tetiği ilgisiz insanlara çektirerek istediklerini yapıp, ceza almıyorlar. Bacağımıza ateş ettiriyorlar, ölmüyoruz diye tutuklanmıyorlar. Artık buna son verilmesini ve can güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz.”