Van’da yıllardır sağlık hizmeti sunan Urartu Göz, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Operatör Dr. Mehmet Söyler anısına altıncısını düzenledikleri ‘Urartu Göz Günleri’ seminerinde, göz doktorlarına canlı yayında ‘Fakik iol’, ‘katarakt’, ‘vitrektomi’ ve ‘No touch’ ameliyatları yaptı.

Van’da yıllardır sağlık hizmeti sunan Urartu Göz, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Operatör Dr. Mehmet Söyler anısına altıncısını düzenledikleri ‘Urartu Göz Günleri’ seminerinde, göz doktorlarına canlı yayında ‘Fakik iol’, ‘katarakt’, ‘vitrektomi’ ve ‘No touch’ ameliyatları yaptı.

Van’da 18 yıl önce kurulan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tek A grubu göz merkezi olan Urartu Göz, her yıl düzenlediği "Urartu Göz Günleri’ni geçtiğimiz sene geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Operatör Dr. Mehmet Söyler anısına gerçekleştirdi. Türkiye’nin önde gelen göz doktorlarından Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz, Doç. Dr. Alper Ağca’nın katıldığı seminere; Van, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Muş, Siirt, Batman ve Iğdır illerindeki yaklaşık 40 göz doktoru katıldı. Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz’ın selamlama konuşmasının ardından Urartu Göz kurucularından Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu tarafından katılımcılara merkez hakkında bilgilendirilmelerde bulunuldu. Daha sonra canlı yayında ‘Fakik iol’, ‘katarakt’, ‘vitrektomi’ ve ‘No touch’ ameliyatının gerçekleştirildiği program sonunda bir açıklamada bulunan Urartu Göz kurucularından Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğu, bölgede göze dair ne varsa yapma şiarı ile yola çıktıklarını belirterek, “Bundan sonrada hem kendimizi hem ekibimizi geliştirerek, bölgemize ve hatta çevre ülkelere hizmet etme yönünde devam edeceğiz” dedi.

Etkinliği Operatör Dr. Mehmet Söyler anısına yaptıklarını ekleyen Yazıcıoğlu, “Mehmet Söyler, Türkiye’nin güzide doktorlarından biri. Batı göz doktorlarının kurucusu ve sahibi Söyler, geçen yıl bizim misafirimizdi. Buradan gittikten 15 gün sonra geçirdiği kalp krizi ile kendisini kaybettik. Bizde Urartu Göz ailesi olarak bu toplantıya onun adına yapmayı uygun gördük. Allah gittiği yerde onu ışıklar içerisinde uyutsun” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Baran Bari İlhan ise 6’ncısını düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Biz bu tür toplantılarla hem kendi tecrübelerimizi meslektaşlarımıza aktarıyoruz hem de meslektaşlarımızın tecrübelerini kendimize pay çıkarıyoruz. Karşılıklı yenilikleri öğreniyoruz. Bunu Van’da Urartu Göz ailesi olarak yapabilmemiz bizim için ayrıca bir gurur kaynağıdır” diye konuştu.