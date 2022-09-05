Göz bebeğinin aşağı doğru bakması nedeniyle yaşamı boyunca başını aşağıya doğru eğerek görebilen Almanya’da yaşayan Sinan Arslan, İzmir’de şifa buldu. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Safiye Yılmaz tarafından gerçekleştirilen iki ameliyatla göz sağlığına kavuşan hasta, “Yurt dışındaki doktorlar dokunmaya korktu. Türk hekimlerine minnettarım” dedi.

Göz bebeğinin aşağı doğru bakması nedeniyle yaşamı boyunca başını aşağıya doğru eğerek görebilen Almanya’da yaşayan Sinan Arslan, İzmir’de şifa buldu. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Safiye Yılmaz tarafından gerçekleştirilen iki ameliyatla göz sağlığına kavuşan hasta, “Yurt dışındaki doktorlar dokunmaya korktu. Türk hekimlerine minnettarım” dedi.

Almanya”da yaşayan Sinan Arslan, ülkesinde gittiği doktor ve kliniklerden çare bulamayınca sağlık arayışını Türkiye’de sürdürmeye karar verdi. Hasta İzmir’deki Özel Ata Sağlık Hastanesinde görevli Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Safiye Yılmaz’a başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın bir gözündeki görmenin yüzde 30, diğer gözünün ise yüzde 10 gördüğü anlaşıldı. Yaptıkları incelemede hastanın göz bebeğinin tam gelişmediğini gördüklerini anlatan Dr. Yılmaz, “Kataraktını temizledik hastaya uygun mercek taktık, iki göz arasında uyumu yakalayarak hastamızın hem uzakta hem yakında iyi görmesini sağladık. Ayrıca hastanın gözbebeklerini ortaya getirerek taktığımız merceklerden maksimum faydayı sağlamasını amaçladık, ayrıca hastanın bize aktardığı işin psikolojik boyutuna da destek olduğumuzu bilmek bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

Türk doktorlar yurt dışından ismen tanınıyor

Türkiye’nin dünyadaki sağlık turizminden payının her yıl giderek arttığını belirten Prof.Dr. Safiye Yılmaz, “Tıp alanında çok iyiyiz. Dünyada yapılan tüm tedavi ve ameliyatlar ülkemizde de yapılıyor. Yabancı hastalar artık bizzat hekimin kendisine geliyor. Hastanemizde obezite , göz, ortopedi, dermatoloji ve saç ekimi alanlarında yabancı hasta kabul ediyoruz” dedi.

Aşağıya doğru bakmak psikolojimi bozuyordu, şimdi çok iyi görüyorum

Prof.Dr. Yılmaz’a minnettar olduğunu belirten ,Sinan Arslan “Daha önce göz bebeklerim aşağıya doğru baktığı için insanların gözlerinin içine bakamıyordum. İnsanlar bana baktığında göz bebeklerim aşağıya doğru baktığı için, karşımdakiler nereye baktığımı anlamıyorlardı. Bazı arkadaşlarım benim onlara bakmadığımı düşünüp, benimle ilgilenmiyorlardı. Bu durum benim psikolojimi bozuyordu. Safiye hocam beni iyileştirdi. Şimdi çok iyi görüyorum” dedi.