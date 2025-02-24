Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay konu hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Göz altı torbaları yaygın bir kozmetik sorundur ve çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir:

Yaşlanma: İnsanlar yaşlandıkça, göz çevresindeki cilt kolajen ve elastikiyetini kaybederek incelir ve sarkmaya daha yatkın hale gelir. Bu durum göz altı torbalarının veya şişkinliklerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Genetik: Bazı bireyler, göz çevresinde daha gevşek veya daha ince bir cilde sahip olmak için genetik bir yatkınlığa sahiptir, bu da onları göz altı torbaları geliştirmeye daha yatkın hale getirir.

Sıvı Tutulması: Göz altındaki dokularda sıvı birikerek şişkinliğe yol açabilir. Aşırı tuz alımı, dehidrasyon, hormonal değişiklikler, alerjiler, sinüs sorunları veya bazı ilaçlar gibi faktörler sıvı tutulmasına katkıda bulunabilir.

Yorgunluk ve Uyku Eksikliği: Yeterince uyumamak veya uyku kalitesinin düşük olması kan damarlarının genişlemesine neden olarak gözlerin altında koyu halkalara ve şişkinliğe yol açabilir. Uykusuzluk ayrıca cildin donuk görünmesine ve göz altı torbalarının daha belirgin hale gelmesine neden olabilir.

Alerjiler: Alerjik reaksiyonlar iltihaplanmaya neden olarak göz çevresinde şişlik ve şişkinliğe yol açabilir.

Diyet ve Yaşam Tarzı Faktörleri: Tuz, alkol veya işlenmiş gıdalar bakımından zengin bir diyet tüketmek su tutulmasına katkıda bulunabilir ve göz altı torbalarının görünümünü kötüleştirebilir. Sigara ve aşırı alkol tüketimi de cildin yaşlanmasına ve şişkinliğe katkıda bulunabilir.

Güneşe Maruz Kalma: Kronik güneş maruziyeti ciltteki kolajen ve elastini parçalayarak erken yaşlanmaya ve göz altı torbalarının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.

Göz altı torbalarının bazı nedenleri uyku alışkanlıklarının iyileştirilmesi, tuz alımının azaltılması, nemli kalmak ve serinletici göz maskeleri veya salatalık dilimleri kullanmak gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle yönetilebilirken, bazı kişiler kalıcı göz altı torbalarını gidermek için topikal kremler, dolgu maddeleri veya ciddi vakalarda cerrahi prosedürler gibi kozmetik tedavileri tercih edebilir.