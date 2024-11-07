Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun “Her mahalleye bir kapalı pazar yeri” projesi kapsamında Göynük Mahallesi’nde yarın açılışı gerçekleştirilecek olan kapalı pazar yerinin kura çekimi yapıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun daha önce Kemer halkının ve pazar esnafının kullanımına kazandırdığı Kuzdere, Arslanbucak ve Çamyuva kapalı pazar yerlerinden sonra yapımı tamamlanan Göynük kapalı pazar yerinde de kuralar çekildi.

Şeffaflık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilen kura çekimine, Kemer Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Kurtoğlu, Kemer Belediyesi Göynük Mahalle Sorumlusu Halit Canevi ve pazar esnafı katıldı.

Göynük Mahallesi’nde 2592 metrekarelik alan içerisine yapılan 1835 metrekarelik pazar yerinde, taziye evi, tuvaletler, zabıta odası, mutfak, satış üniteleri yer alıyor. Pazar alanında 80 esnaf tezgah açabilecek.