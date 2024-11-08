Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu "Her mahalleye bir kapalı pazar yeri" projesi kapsamında Kuzdere, Arslanbucak ve Çamyuva mahallelerinden sonra Göynük Mahallesi’ne kazandırdığı kapalı pazar yerinde esnafı ziyaret etti.

Esnafla selamlaşarak sohbet eden Başkan Topaloğlu, alışveriş için pazar yerine gelen vatandaşların da yeni pazar yeri ile ilgili görüşlerini dinledi.

Toplam 80 esnafın tezgah açtığı pazar yerinde ayrıca tuvaletler, taziye evi, mutfak ve zabıta odası da yer alıyor.

Pazar esnafı ve vatandaşlar, yeni pazar yerinin yapılmasında emeği geçen Başkan Topaloğlu’na teşekkür ederek, yağmurdan ve çamurdan kurtuldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Topaloğlu ise yaptığı açıklamada, "Göynük mahallemizde yaptığımız pazar yeri bugün açıldı. Esnafımız ve vatandaşlarımız çok mutlu oldu. Güzel bir pazar yeri oldu. Esnafımız yağmurdan, çamurdan ve güneşten kurtuldu. Vatandaşlarımız rahat şekilde artık alışverişini yapabilecek. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyor, Kemer’e en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.