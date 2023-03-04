Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ekipleri, Güveçci Mahallesi’nde kanalizasyon hatlarını yenileme çalışması başlattı.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ekipleri, Güveçci Mahallesi’nde kanalizasyon hatlarını yenileme çalışması başlattı.

Son üç yılda yaptığı altyapı yatırımlarıyla Kütahya’da muhtemel sel ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçen Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ekipleri, şehrin farklı mahallelerindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Güveçci Mahallesi’nde çalışmalara başlayan ekipler, ihtiyaç duyulan sokaklardaki kanalizasyon hatlarını tamamen yeniliyor. Yapılan çalışmalarla hem şehrimizin altyapısı güçleniyor hem de gelmesi muhtemel zararların önüne geçiliyor.