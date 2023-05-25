Almanya’nın Göttingen şehrindeki camiye tehdit içerikli bir mektup gönderildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Göttingen Camii’ne ırkçı ifadelerin yer aldığı tehdit mektubu gönderildi. NSU 2.0 imzası ile birlikte Nazi sembolü olan gamalı haçın bulunduğu mektupta, “Bütün İslam’ı öldürün. Artık uzun sürmeyecek. Almanlar size gösterecek” şeklinde ifadeler yer aldı. Göttingen DİTİB Camii Dernek Başkanı Mehmet İbrahimbaş, olayın polisle paylaşıldığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

“Göttingen’de yaşayan Müslümanlar olarak tedirginiz”

Aynı caminin dış cephesine 22 Eylül 2022 tarihinde gamalı haç işareti çizildiğini ve 8 Kasım 2022 tarihinde posta yoluyla benzer bir tehdit mektubunun gönderildiğini belirten İbrahimbaş, “Cami cemaatimiz ve Göttingen’de yaşayan Müslümanlar olarak tedirginiz. Yönetim kurulu olarak sosyal medya hesabımızdan ve camimizden duyuruda bulunarak, onları sağduyulu olmaya davet ettik. Yönetim kurulu olarak cemaatimizin güven içerisinde camimize gelebilmeleri ve rahat ibadet edebilmeleri için tüm imkanları sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getiren İbrahimbaş, “Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya ve Göttingen Belediye Başkanı Petra Broistedt, bizlere geçmiş olsun dileklerini ilettiler ve tüm destekleriyle yanımızda olduklarını ifade ettiler” dedi.