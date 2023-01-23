Sporcular, gösteriyi şampiyon olup bölge şampiyonasına katılmak için yaptılar. İl birincisi olan sporcular, bölge şampiyonasında Malatya’yı temsil etme hakkını elde ettiler.

Wushu Kung Fu - Taolu Malatya İl Şampiyonası seçmeleri Yakınca Spor Salonunda yapıldı. Toplam 50 sporcunun katılımı ile yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalar verildi.

Malatya’da düzenlenen Wushu Kung Fu-Taolu Malatya İl Şampiyonası seçmeleri ilgi gördü. Sporcular gösteriyi, şampiyon olup bölge şampiyonasına katılmak için yaptılar.

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