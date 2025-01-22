Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Dilek Erdoğan Aydın’ın eserlerinin yer aldığı “Göstergeler İmparatorluğu” sergisi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyaretçilerine açıldı.

“Göstergeler İmparatorluğu” sergisi modern tüketim kültürünün ikonik ürünlerine eleştirel bir bakış sunarken, izleyicileri tanıdık imgelerin ardındaki anlamları sorgulamaya davet ediyor. Fransız düşünür Roland Barthes’ın göstergebilimsel analizlerinden ilham alan sergi Barthes’ın “Mitolojiler” adlı eserindeki gündelik hayatın nesnelerinin kültürel kodlar ve ideolojik anlamlarla nasıl yüklendiğine dair çözümlemeler, bu serginin düşünsel temelini oluşturuyor. Sergideki eserler, popüler markaların ikonik ürünlerini manipüle ederek zihinlerdeki kalıplaşmış algıları sarsmayı ve tüketim dünyasının yarattığı mitleri görselleştirmeyi hedefliyor. Dr. Öğr. Üyesi Dilek Erdoğan Aydın, her bir eserinde tanıdık bir ürünün görsel kodlarını başka bir ürünün görsel kimliği ve tasarım estetiğiyle yer değiştirerek göstergelerin algı üzerindeki manipülatif gücüne dikkat çekiyor ve izleyicinin tüketim alışkanlıklarına dair yerleşik düşüncelerini sorgulamasını amaçlıyor.

“Göstergeler İmparatorluğu” sergisi, 20 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.