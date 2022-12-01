Esenyurt’ta hırsızların gösterge panelini çaldıkları araç, 21 günlük tamirin ardından beladan kurtulamadı. Sahibinin saatler önce sanayiden getirerek evinin önüne park ettiği araca, bu seferde alkollü bir sürücü dakikalar içerisinde defalarca çarptı. Komşuların balkondan mangal kömürü atarak durdurmaya çalıştığı olay güvenlik kamerasına yansırken, araç sahibi Yaşar Cızlak, “Artık bu arabayı satıp Toros alacağım, vallahi de alacağım” dedi.

Esenyurt’ta hırsızların gösterge panelini çaldıkları araç, 21 günlük tamirin ardından beladan kurtulamadı. Sahibinin saatler önce sanayiden getirerek evinin önüne park ettiği araca, bu seferde alkollü bir sürücü dakikalar içerisinde defalarca çarptı. Komşuların balkondan mangal kömürü atarak durdurmaya çalıştığı olay güvenlik kamerasına yansırken, araç sahibi Yaşar Cızlak, “Artık bu arabayı satıp Toros alacağım, vallahi de alacağım” dedi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Esenyurt Akevler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Cızlak isimli bir vatandaşın aracına giren hırsızlar, kısa sürede gösterge panelini çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından aracını tamire veren Cızlak, 52 bin TL ödediği aracını 21 gün sonra evinin önüne getirerek park etti. Aradan geçen birkaç saatin ardından sokaktan sesler duyması üzerine balkona çıkan Cızlak, bir aracın defalarca kendi aracına çarptığını gördü. Hemen sokağa inen Cızlak, şahsın alkollü olduğunu görünce polis ekiplerine haber verdi. O sırada alkollü şahıs, mahallelinin ‘Yahu neden böyle araba kullanıyorsun. Ya bir çocuğa çarpsan?’ sorusuna ‘Ne olabilir ki, en fazla ölür’ cevabını vermesi üzerine ortalık karıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından bir süre dövülen vatandaş, polis ekiplerinin gelmesi ile karakola götürüldü.

Aracın başına gelen talihsiz olaylar kameraya yansıdı

Haftalar önce bir grup hırsızın Cızlak’ın aracını girerek gösterge panelini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Cızlak, 21 günlük bir tamir sürecinin ardından tekrardan aracını sokağına getirerek park ederken, alkollü bir sürücünün defalarca aracına çarptığı anlar o da anbean kameralara yansıdı. Olay sonrasında aracının başının bir türlü beladan kurtulmadığını ifade eden vatandaş, “Artık bu arabayı satıp Toros alacağım, vallahi de alacağım” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Yaşanan olaylar karşısında ne yapacağını şaşıran Yaşar Cızlakçı, “Akşam çocuklarımla evimde otururken dışarıdan bir ses geldi. Pencereden baktığımda alkollü bir vatandaşın aracıma çarptığını gördüm. Hemen aşağıya indim ve şahsı araçtan indirmeye çalıştım. O sırada alkollü şahsın mahallelinin ‘Yahu neden böyle araba kullanıyorsun. Ya bir çocuğa çarpsan?’ sorusuna ‘Ne olabilir ki, en fazla ölür’ cevabını vermesi üzerine ortalık karıştı. Tabi hemen polis ekiplerine haber verdik. Zaten bundan yaklaşık 20 gün önce de aracımız soyulmuştu. İlk başta ben yine benzeri bir olay sandım. O olayın ardından 52 bin TL aracımın tamirine harcadım. Bu sefer ne kadar öderim bilmiyorum. Zaten aracı da dün akşam almıştım. Eve çıktım aradan birkaç saat sonra bu olay geldi başımıza. Mahalleden artık taşınacağız zaten. Çünkü mahallede sürekli başımıza bir şeyler geliyor. Urfalıların dediği gibi de artık lüks arabaya binmeyi bırakacağız. Ya da yürüyerek işimize gideceğiz” dedi.