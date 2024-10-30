GOSB Teknopark her ay gerçekleştirdiği çalıştaylar serisinin 6’ncısında yeşil inovasyon ve sürdürülebilirliği ele aldı.

GOSB Teknopark’ın düzenlemiş olduğu, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin’in moderatörlüğünde gerçekleşen ’Yeşil İnovasyonla Sürdürülebilir Geleceği İnşa Etmek Çalıştayı’na, kamu kuruluşları, sektör temsilcileri, teknopark yetkilileri ve firmalar katılım sağladı. GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci’nin konuşması ile başlayan çalıştaya, Kocaeli KOSGEB Batı Bölge Müdürü Ertuğrul Çetinkaya katılım sağlayarak, KOSGEB’in yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ile ilgili firmalara sunmuş olduğu destekler hakkında bilgi verdi.

“Sürdürülebilir bir gelecek için çözümler üretmeliyiz”

“Dünya çapında artan çevresel sorunlar ve iklim değişikliği endişeleri, iş dünyasını da dönüştürüyor” diyen GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, “Bu bağlamda, sürdürülebilirlik ve yeşil inovasyon kavramları, şirketlerin geleneksel iş modellerini gözden geçirmelerini ve daha sürdürülebilir bir gelecek için çözümler üretmelerini sağlamaktadır. Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların dengeli kullanımını, ekosistemlerin korunmasını ve toplumsal sorumlulukları içerirken; yeşil inovasyon, bu sürdürülebilirlik ilkelerini temel alarak yeni fikirler, ürünler ve iş süreçleri geliştirmeyi hedefler. İşletmeler küresel pazarlarda daha rekabetçi olabilmek, sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlamak ve toplumsal beklentilere karşılık vermek açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, çalıştayımızın amacı, firmalarımızın sürdürülebilir başarı elde etmelerine nasıl katkı sağlayabileceğimizi detaylı bir şekilde ele almaktır. GOSB Teknopark her ay yapmış olduğu çalıştaylar ile Türkiye’de farklı konu başlıkları ile ilgili farkındalık oluşturuyorlar. Çalıştay sonucunda elde ettiğimiz her bir fikir bizim için oldukça kıymetli” ifadelerini kullandı.

“Yenilikçi ürün tasarımları ve çevre dostu üretim teknikleri rekabette avantaj sağlar”

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin ise yaptığı konuşmada, “Yeşil inovasyon, sürdürülebilirlik çerçevesinde iş dünyasında ve toplumda çeşitli sektörlerde benimsenen bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Yeşil inovatif süreç, çevresel sorunların ele alınması, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve toplumsal sorumluluk ilkelerine odaklanarak işletmelerin ve endüstrilerin sürdürülebilir bir geleceğe adapte olmalarını sağlar. Şirketlerin yeşil inovasyonu benimsemeleri, sadece kendi sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmakla kalmaz, aynı zamanda küresel ölçekte çevresel ve toplumsal etkileri azaltma çabasına önemli bir katkıda bulunurlar. Yeşil inovasyon, çevresel sürdürülebilirliği destekleyen ve iş süreçlerini daha verimli ve etkili hale getiren yenilikçi çözümleri içerir. Yenilikçi ürün tasarımları, çevre dostu üretim teknikleri ve enerji verimli iş uygulamaları, yeşil inovasyonun işletmelerin rekabet avantajını güçlendirmesine katkı sağlar” açıklamalarını yaptı.