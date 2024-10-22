Eskişehir’de telefonculuk yapan Yiğit Aytekin, yeni modellerin görünüş olarak çok benzer olmasının bir tartışma konusu olduğunu, ancak donanımsal özelliklerin her cihazda farklılık gösterdiğini söyledi.

Son yıllarda çıkan telefon modellerinin birbirine olan benzerliği dikkat çekiyor. Hatta bu durum artık hem sosyal medyada hem de esnaf ve müşteri bir tartışma konusu haline gelirken, bazı modelleri telefoncular bile dışarıdan bakarak anlayamıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan telefoncu esnafı Yiğit Aytekin, bu durumun özellikle büyük markalarda görüldüğünü ifade ederek bazı zamanlar kendilerinin de model kodlarına bakmadan cihazı ayırt edemediklerini belirtti. Bazen model renklerinin bile aynı olduğuna dikkat çeken Aytekin, tüm benzerliklere rağmen her yeni telefonun donanımsal farklılıklar gösterdiğini vurguladı.

"Bazen telefonu arkasından veya önden bakarak bile anlayamıyoruz"

Esnaf Yiğit Aytekin, konuyla ilgili olarak, "Telefonların dış görünüşleri birbirlerine benziyor. Özellikle büyük markaların büyük modellerinde durum böyle ama özellik olarak farklılıklar tabii ki oluyor. Kamerasına ayrı bir dokunuş oluyor, işlemcisine ve ekrana ayrı bir dokunuş oluyor. Yani ürünleri biraz daha geliştirip piyasaya tekrardan farklı model olarak sunuyorlar. Yeri geliyor, ürünlerin renkleri de aynı oluyor. Bazen telefonu arkasından veya önden bakarak bile anlayamıyoruz. Çünkü görünüşünü aynı yapmışlar. Bu yüzden ürünün model kodlarına bakarak anlamaya çalıştığımız oluyor. Müşterilerle de aramızda bunun sohbeti oluyor. Bir markanın yeni modeli çıkınca, ’Bu diğerinin aynısı’ diyebiliyorlar" dedi.