Görüntüsü, faydaları ve tadı ile dikkat çeken katı üzüm pekmezi, kış aylarında vücut ısısını dengeleyip vücudu soğuktan koruyor. Geçmişte fındık kreması yerine tüketilen pekmez, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Sivas’ta kahvaltı sofralarının ve Ramazan ayında sahurların vazgeçilmezi olan katı üzüm pekmezi, macun kıvamı ile ekmeğe sürülerek tüketiliyor. Özellikle kış aylarında tüketilen pekmez, kan dolaşımını düzenleyerek vücudu soğuktan koruyor. Sofralarda kahvaltılık çikolatalara ve fındık ezmelerine rakip olan bu besin, içerdiği yüksek antioksidanlar sayesinde ise kanserle mücadelede vücudu destekleyici etki oluşturuyor.

Pekmezin pekmez toprağı ile mayalanarak katı kıvama ulaştığını belirten aktar Berkay Dolap, kış aylarında tüketildiğine enerji verdiğini ifade etti. Katı pekmezin özellikle sahur ve kahvaltılarda tüketildiğini belirten Dolap, katı üzüm pekmezinin ekmekle veya cevizle birlikte de tüketildiğini söyledi.

"Bizim çocukluğumuzun kahvaltılık çikolatası"

Gençlere kahvaltılık çikolata yerine katı pekmez yemelerini öneren Dolap, "Katı pekmez, bizim çocukluğumuzda adeta kahvaltılık çikolata gibi tüketilirdi. Bizim yaşıtımız çocuklar bu besini daha fazla tüketirdi. Ben özellikle sürülebilir çikolata yerine katı pekmezin tercih edilmesini öneriyorum. Kış aylarında vücudu sıcak tutan bu besin, sahurda ve kahvaltıda oldukça besleyici bir seçenek. Genellikle ekmekle tüketilse de, cevizle birlikte yiyenler de var. Katı pekmez, pekmez toprağı ile mayalanma sürecinin uzaması sonucu bu kıvamı alıyor. Kış aylarında oldukça rağbet gören bu ürün, kan ısısını düzenleyip vücudu soğuktan koruyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hastaları için de faydalı bir besin olduğu araştırmalar sonucu söyleniyor. Şu anda katı pekmezin kilogram fiyatını 240 liradan satıyoruz. Yeni nesillere fındık kreması, kahvaltılık çikolata yerine katı pekmez yemelerini tavsiye ediyorum" dedi.