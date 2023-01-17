DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, görünmeyen kahramanlar projesi çerçevesinde kahramanların hikayelerini seslendirmeye başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, görünmeyen kahramanlar projesi çerçevesinde kahramanların hikayelerini seslendirmeye başladı.

Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, görünmeyen kahramanlar projesi çerçevesinde kahramanların hikayelerinin seslendirme çalışmalarına başladı. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı’nın da destek vermek için mikrofon başına geçtiği projede görünmeyen kahramanlıkların hikayeleri seslendirilecek. Mikrofonun başına geçip seslendirme yapan Yazıcı, daha sonra projede görevli olan gönüllüler ile görüştü.