Eskişehir Görme Engelliler Dayanışma Derneği (GÖRSEM) Başkanı Selahattin Oktay, kaldırımlardaki sarı çizgilerin, trafik ışıklarında ve belediye otobüslerinde ses sistemi bulunmamasının kendileri için büyük bir sorun olduğunu belirterek ilgililerden destek beklediklerini anlattı.

Yaklaşık 500’e yakın üyesi bulunan GÖRSEM, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne sesini duyurmaya çalışıyor. Dernek Başkanı Selahattin Oktay, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye ulaşamadıklarını iddia ederek kendilerine randevu verilmediğini dile getirdi. Oktay, sarı çizgilerin her yerde bulunmamasını ve trafik ışıklarında ve belediye otobüslerinde ses sistemi bulunmadığı için zorluk çektiklerini belirtti.

“Büyükşehir Belediyesi bizim sesimizi duymuyor”

Çarşıda yaklaşık iki tane sarı çizginin ağacın olduğu yoldan geçtiğini söyleyen Oktay, “Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir randevu sağlayamadık, ulaşamıyoruz kendilerine. Başka derneklerle iletişime geçiyorlar. Büyükşehir Belediyesi bizim sesimizi duymuyor. Çarşıda yaklaşık iki tane sarı çizgi ağacın olduğu yoldan geçiyor, görme engelli bir bireyin oradan geçerken ağaca çarpması an meselesi. Engelli taksi hizmeti var ancak refakatçi olmadan kullanıma izin vermiyorlar. Refakatçim olsa o taksiye ihtiyaç duymazdım” dedi.

“Derneğe gelenler ve gelecek olanlar bu anlamda zorlanıyor”

Sarı çizgilerin kendileri için büyük bir sorun olduğunu ifade eden Oktay, şu cümleleri kullandı:

“Sarı çizgiler bizim en büyük sorunumuz. Bazı yerlerde bu hizmet var fakat derneğin yakınında bu şekilde bir hizmet yok. Derneğe gelenler ve gelecek olanlar bu anlamda zorlanıyor. Derneğimizde bir zamanlar gençler de vardı, şimdi yaş aralığı 40 ila 70 arasında değişiyor. Mavi kapak kampanyası yapıyoruz. Başka bir gelir kaynağımız yok.”

“Ses sistemi istiyoruz”

Ses sistemi sayesinde kimseden destek almadan işlerini halletmek istediklerini vurgulayan GÖRSEM Başkan Yardımcısı Erdal Kutluay, “Trafik ışıklarının bazı yerlerinde ve belediye otobüslerinde ses sistemi bulunmadığı için zorluk çekiyoruz. Oralarda ses sistemi istiyoruz. Ses sistemi sayesinde kimseden destek almadan tek başımıza dışarı da işlerimizi halledebiliriz. Bu bize oldukça kolaylık sağlayacak” diye konuştu.