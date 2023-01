Kastamonu’da tiyatro oyunu için sahneye çıkan görme engelliler, performansları ile kahkahaya boğdukları vatandaşlardan dakikalarca alkış aşdı.

Kastamonu’da tiyatro oyunu için sahneye çıkan görme engelliler, performansları ile kahkahaya boğdukları vatandaşlardan dakikalarca alkış aşdı.

Kastamonu Görme Engelliler Derneğince oluşturulan “Ekip Moni” tiyatro ekibi tarafından, görme engelli Necati Korkmazer’in yazıp hazırladığı “Buzdağı” isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda sahnelenen tiyatro oyununu kent protokolü, vatandaşlar, şehit aileleri ve gaziler, huzurevi sakinleri ile özel bireyler ilgiyle izledi. Komedi türündeki tiyatro oyunuyla yeteneklerini 12 oyuncu, vatandaşlardan büyük alkış aldı.

“Kastamonu’nun engelli dostu bir şehir olduğunu herkes biliyor”

Görme engelli bireylerin toplumun her alanında yer alabileceğinin örneğini gördüklerini söyleyen Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Bugün görme engelli vatandaşlarımızın geçen sene tiyatro etkinliğinde birincini, bu sene de ikincisini sergiledi. İzlediğim oyunda, arkası gelecek gibi oldu çok güzeldi. Biz Kastamonu’da hem valilik hem de diğer görevli kurumlarımız olsun her zaman için başta engellilerimiz olmak üzere bu anlamda desteğimiz her zaman olacaktır. Sizler de fark ediyorsunuz ben de keyifle izliyorum. Kardeşlerimiz her geçen gün sosyal ve toplumsal hayatta güçlü bir şekilde gelmektedir. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bu yakın iş birliğimiz devam edecek sizlerle daha çok keyifli oyunlar ve daha fazla etkinlikler de gösterecekler. Bunların yanı sıra yine diğer özel bireylerimize ile ilgili çok güzel projelerimiz var. Onları da sizlere inşallah sunacağız. Bu akşam güzel bir oyun izledik. Necati kardeşimizin bizzat yazıp düzenlenmesiyle gerçekleşti. İnşallah bu oyunların arkası gelecek hepsini yürekten tebrik ediyorum” dedi.

“Bizler gözümüz açıkken bazı şeyleri beceremiyoruz”

Görme engelli bireyleri performansı için tebrik eden Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt ise, “Bugün burada azim ve kararlı kardeşlerimizi gördük. Bu programı nasıl yaptıklarını ne şekilde yaptıklarını bilmiyorum. Hakikaten ben de bu konuda çok duygulandım. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler gözümüz açıkken bazı şeyleri beceremiyoruz. Şunu görüyoruz ki biz onları görmüyor demiyoruz hiçbir zaman. Yaptıkları bu programda onları canı gönülden tekbir ediyorum” diye konuştu.

“Biz de yaptığımız oyununun beğenildiğini görünce devam etmeye karar verdik”

İlk sergiledikleri tiyatro oyunun ilgiyle karşılanmasının ardından ikinci bir oyun daha hazırladıklarını belirten Kastamonu Görme Engeliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu da, “Geçen yıl yakılan bir kıvılcımla gösterimizi yaptık. Ben de şahsi olarak söylüyorum. Geçen yılki gösteride bir tereddüt vardı. Biz bunu yapabilir miyiz, acaba bu ilk ve son oyunumuz olur mu, tamam mı devam mı düşüncesi hep vardı. Programlardan sonra sizler çok beğeni ve saygı gösterdiniz. Biz de yaptığımız oyununun beğenildiğini görünce devam etmeye karar verdik. Bunun için çok çalıştık. Elimizden de geldiği şekilde devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“Oyunumuzda silaha özenme, tespihini her yerde göstermeyi anlatmaya çalıştık”

Oyunun senaristliğini yapan görme engelli Necati Korkmazer ise, “Oyunumuzun ismi buzdağıdır. Buzdağı denilince benim açıkçası hep aklıma baba geliyor. Her evladın arzusu babasının gurur duyduğu bir evlat olabilmektir. Babamın gurur duyduğu bir evlat olabildim mi bilmiyorum ama lakin evlatlarımla gurur duyan bir babayım öncelikle. Babam halen yanımda ve başımızda Allah uzun ömür versin. Oyunumuzun tam tersi silaha özenme, tespihini her yerde gösterme. Babam bize hep böyle öğütler verirdi. Bizde bu oyunumuzda bunu dile getirmeye çalıştık. İzleyen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.