Denizli’de düzenlenen Görme Engelliler B1 Futbol Deplasmanlı Süper Lige Yükselme Müsabakaları tamamlandı. 9 takım 200 sporcunun mücadele ettiği çekişmeli karşılaşmalar sonunda Çukurova Görme Engelliler SK, Adana Görme Engelliler SK ve Karadeniz Yıldızı Görme Engelliler SK, 2023-2024 Sezonunda B1 Futbol Deplasmanlı Süper Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

Denizli’de 20-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen düzenlenen Görme Engelliler B1 Futbol Deplasmanlı Süper Lige Yükselme Müsabakaları tamamlandı. 9 takımdan 200 sporcunun katıldığı müsabakalarda şampiyon olan Çukurova Görme Engelliler SK, ikinciliği elde eden Adana Görme Engelliler SK ve üçüncü Karadeniz Yıldızı Görme Engelliler SK, 2023-2024 Sezonunda B1 Futbol Deplasmanlı Süper Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

8 Sezondur Futbol B1 Deplasmanlı Süper Ligi’nde mücadele eden Y. Denizli Görme Engelliler SK, geçtiğimiz sezon Süper Ligi üçüncü sırada tamamlayarak başarılı bir grafik sergiledi. Yeni sezona daha iyi hazırlanacaklarını ifade eden Y. Denizli Görme Engelliler SK Başkanı Öztürk Özkan, 2024 Sezonu’nda hedeflerinin Süper Lig Şampiyonluğu olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, B1 Altyapı Gelişim ve B Milli Takım Seçme Kampı ile hemen ardından B1 Süper Lig’e Yükselme Müsabakaları gibi, Görme Engelliler Futbolunda iki özel ve önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Engelli bireylerin desteklenmeleri halinde, farklı branşlarda pek çok başarıya imza attıklarını kaydeden İlman, Denizli olarak 20-25 Ağustos tarihlerinde Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonasına da ev sahipliği yaparak tüm branşlarda engelli sporculara gereken her türlü desteği vereceklerini yineledi.