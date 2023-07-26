Görme Engelliler B1 Futbol Deplasmanlı Süper Lige Yükselme Müsabakaları Denizli’nin ev sahipliğinde Şirinköy Tesislerinde başladı. 9 takımdan 200 sporcunun mücadele edeceği müsabakalar 30 Temmuz Pazar günü son bulacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2023 Yılı takviminde yer alan faaliyetler, Denizli’nin ev sahipliğinde devam ediyor. 16-24 Temmuz tarihlerinde Futbol B1 Altyapı Gelişim ve B Milli Takım seçme kampı Şirinköy Futbol Sahasında yapılmıştı. 45 sporcunun katıldığı kampta genç milli takıma sporcu seçmeleri gerçekleşti. Yoğun tempoyla 8 gün süren Milli Takım Kampının sonunda B1 Futbol Deplasmanlı Süper Lige Yükselme Müsabakaları başladı. 25 Temmuz Salı günü yapılan açılış seremonisine 9 takımdan sporcuların yanısıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen ile Görme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Orhan Tanrıkulu katıldı.

“Sporla her türlü engel aşılır”

Bu özel organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli’de ki tüm tesislerin engelli bireylerin kullanımına uygun olması için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti. Engelli vatandaşların desteklenmeleri halinde neleri başarabildiklerini yakinen bildiklerini ve çok farklı alanlarda önemli başarılara şahit olduklarını kaydeden İlman; önce milli takım kampı, ardından bugün başlayan Süper Lige yükselme maçları, Ağustos ayında da Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaparak her türlü desteği sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

3 takım süper lige yükselecek

9 takımın yer aldığı B1 Futbol Deplasmanlı Süper Lige Yükselme Müsabakaları 30 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. Müsabakalar sonunda 3 takım süper lige yükselme hakkı kazanacak. Bu organizasyonun ardından 20-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında Görme Engelliler Federasyonu ile Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde 500 sporcunun katılacağı “Satranç Türkiye Şampiyonası” başlayacak.