Eskişehir’de faaliyet gösteren ve farklı illerdeki görme engelli vatandaşların spora kazandırılması için çabalayan Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü, kolay ulaşım sağlanabilen bir spor salonunda çalışmak istiyor.

Eskişehir’de 2003 yılında kurulan Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü, 20. yılında yeni sporcular yetiştirmeye hazırlanıyor. Bireysel ve takım sporlarında toplam 9 dalda faaliyet gösteren spor kulübü, milli takıma da sporcu yetiştiriyor. Bu yıl futbol, futsal ve goalball branşlarında antrenman yapabilmek için salon ihtiyaçları olduğunu dile getiren Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Caner Oyman, şehir merkezinde, ulaşımı kısa mesafe olan ve görme engellilerin tek başlarına zorlanmadan gelebilecekleri spor salonunda çalışmak istediklerini söyledi. Ulaşımı kolay olmayan salonlara gitmek isteyen sporcuların zorlandığının altını çizen Oyman, “Tramvay durağından gelemeyen arkadaşları almak bize zaman kaybettiriyor” dedi.

“Biz sivil toplum örgütüyüz, federasyon harici gelirimiz yok”

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Caner Oyman, 2015 yılından beri Atatürk Lisesi’nin salonunu kullandıklarını söyledi. Geçtiğimiz Ramazan ayı sonrasında salon saatlerinde anlaşılamadığı için mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Oyman, spor faaliyetlerinin aksadığını söyledi. Atatürk Lisesi yönetiminin kendilerine yıllardır kolaylık sağladığını, her şey için teşekkür ettiklerini ifade eden Oyman, yapılan iyilikleri unutmayacaklarını belirtti. Görme engelliler için en faydalı salonun Atatürk Lisesi’nde olduğunun altını çizen Caner Oyman, şöyle konuştu:

“Goalball takımlarımız 2015 yılından beri Atatürk Lisesi’nde antrenman yapıyordu. Bizim için bir görme engellinin ulaşım anlamında kullanabileceği en güzel yerdi. Ramazan ayında ihale başladı ve bizden ücret talep edildi. Biz sivil toplum örgütüyüz, federasyon harici gelirimiz yok. Okul görevlisine söyledik ama saat konularında ayarlama yapamadık. Önce 2 saat verildi, sonra 1 saate düştü. 1 saat bizim için yetersiz çünkü şehir dışından gelen sporcular için hazırlık oldukça uzun oluyor. Son görüşmemizde sabah 8 ile 10 arası olacak şekilde saat planlaması önerdiler ama hızlı trenle gelenler olduğu için bu saatlerde çalışma yapamıyoruz. Biz dernek olarak hem sporcu yetiştiriyoruz hem de goalball sporunu tanıtıyoruz. Eskişehir salon anlamında sorunları olan bir kent, sadece biz değil, çevremizdekiler de bulamıyor. Tramvay durağından gelemeyen arkadaşları almak bize zaman kaybettirdiği için Atatürk Lisesi çok iyi oluyordu. Bu sebeple orada hafta sonu 2 saat kullanabilmeyi çok istiyoruz. Yakup müdüre teşekkür ederiz, yapılanları saklayamayız ama şimdiki süreç nasıl olacak bilmiyorum.”

Bugüne kadar birçok sporcu yetiştirdiklerini belirten Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Caner Oyman, aktif olarak 40 sporcuları olduğunu, sporcular içerisinde Konya, Ankara ve İstanbul’dan gelenler bulunduğunu söyledi.