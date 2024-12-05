Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Kent Konseyi Engelliler Meclisi işbirliğiyle 3 Aralık Engelliler Günü düzenlenen Satranç Turnuvası’nda 20 görme engelli satranç oyuncusu kıyasıya yarıştı. Turnuva’nın başlama açılışını Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım ile Minikler Türkiye Şampiyonu Fatih Veliler yaptı.

Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Kent Konseyi Engelliler Meclisi işbirliğiyle düzenlenen Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularının yarıştığı Satranç Turnuvası, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş, CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Tahmilci, Şehzadeler Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Bahri Lekesiz, Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü başkanı Mehmet Göktaş, görme engelli bireyler, aileleri ve katıldı.

Turnuva’nın başlama açılışını Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım ile Minikler Türkiye Şampiyonu 9 yaşındaki Fatih Veliler yaptı.

Başhakemliğini Türkiye Satranç Federasyonu Temsilcisi Hakan Karakafa’nın yaptığı turnuvada, engelli sporcular elleriyle dokunup algılayarak satranç oynadı. Turnuva sonunda ilk üçe giren yarışmacılara özel olarak görme engelliler için tasarlanmış satranç takımı hediye edildi. İlk ikiye giren oyunculara, altın ve gümüş madalya, diğer tüm sporculara ise bronz madalyaları Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş ve Şehzadeler Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Bahri Lekesiz takdim etti.