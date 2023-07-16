Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi tarafından Didim Tavşanburnu mevkiine dernek üyelerine yönelik, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun desteği ile gezi ve piknik organizasyonu düzenlendi.

Etkinliğe ilişkin bir açıklama yapan Şube Başkanı Bayram Özen, sosyal etkinlik projeleri çerçevesinde piknik organizasyonu düzenlediklerini belirterek, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun destekleriyle bu geziyi ve pikniği düzenledik. Üyelerimizle bir şeyler paylaşmak adına düzenlediğimiz bu etkinlikte güzel vakit geçirdik. İlk defa denizle buluşan üyelerimiz vardı. Onların mutluluğuna şahit olmak güzeldi" dedi

Bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirten Özen; "Bu tür etkinliklerimiz sayesinde hiç dışarı çıkmayan üyelerimizi dışarı çıkarıyoruz. Moral ve motivasyon açısından da üyelerimize iyi geliyor. Bu organizasyonumuzda araç tahsisi konusunda destek olan engellilerin annesi ve engelli dostu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.