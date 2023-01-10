Genç Kızılay Aydın İl Teşkilatı gönüllüleri, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Aydın Altı Nokta Körler Derneği’nde görme engelli vatandaşlar için kitap okudu.

Genç Kızılay Aydın İl Teşkilatı gönüllüleri, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Aydın Altı Nokta Körler Derneği’nde görme engelli vatandaşlar için kitap okudu.

Genç Kızılay Aydın İl Teşkilatı gönüllüleri 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Aydın Altı Nokta Körler Derneği’ni ziyaret eden Kızılay gönüllüleri görme engelli bireylerle vakit geçirerek onlarla sohbet etti. Genç Kızılay gönüllülerinden Esin Ceyda Bal, Fatma Berrak Sezen, Ali Eren Dumanlıkaya ve Esra Yılmaz tarafından dernek üyelerine Ahmet Ümit’in ‘Elveda Güzel Vatanım’ adlı kitabı okundu. Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen de gönüllülere Braille alfabesi ile ilgili bilgi verdi. Ayrıca görme engellilere karşı olan sorumluluklar hakkında gönüllüleri bilinçlendirdi.

Genç Kızılay Aydın İl Başkanı Gizem Ünver yaptığı açıklamada, 7-14 Ocak’ın Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak tüm dünyada kutlandığını ve bugünkü kitap okuma etkinliğini ise toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla yaptıklarını dile getirdi.