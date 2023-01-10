Pamukkale Belediyesi ‘7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasında’ bir lisede farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Pamukkale Belediyesi ‘7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasında’ bir lisede farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Pamukkale Belediyesi önemli bir etkinliğe daha imza attı. 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler haftası nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Konferans Salonunda farkındalık etkinliği düzenlendi. Tören, görme engelli bireylerin yaşadıklarının daha iyi deneyimlenmesi için bir video gösterisi ile başladı. Katılımcılar gözleri bantlı bir şekilde özel hazırlanan videoyu takip etti. Ardından aynı videoyu gözleri açık şekilde izleyerek empati yapma fırsatı yakaladılar.

Bu etkinlikler sonrasında konuşma yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Ben engelli bireylerin desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü az önce sizlerde gördünüz, engelli bireylerimiz şarkıları, türküleri çok güzel bir şekilde söylüyorlar. Benim ezberleyemediğim kitapları muhteşem şekilde ezberleyebiliyorlar. Benim yapamadığım sporları çok iyi bir şekilde yapabiliyorlar. Bizler her zaman sizlerin yanındayız, bizler her zaman sizin başarılarınızla gurur duyuyoruz” dedi.