Eskişehir’de İl Müftülüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, düzenlenen programda görme engelli öğrenciler Braille alfabesiyle Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okurken, işitme engelli öğrenciler ise hadis-i şeriflerden işaret diliyle sunumlar yaptılar.

Eskişehir İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi’nde bulunan Alaaddin Camii’nde “Cami-Engelli Buluşması” etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, il, ilçe engelli koordinatörleri ve çok sayıda engelli birey katıldı. Görme engelli öğrencilerin Braille alfabesiyle Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okuduğu programda, işitme engelli öğrenciler ise ezberledikleri hadis-i şeriflerden işaret diliyle sunumlar gerçekleştirdi.

Programda konuşan İl Müftüsü Muharrem Gül, camilerin engelli vatandaşlar için daha erişilebilir hale getirilmesi yönündeki çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. İslam dininin engelli bireylere verdiği öneme dikkat çeken Gül, Braille alfabesiyle Kur’an okuyan ve işaret diliyle hadis sunumu gerçekleştiren öğrencileri tebrik etti. Bu tür etkinliklerin artırılacağına vurgu yapan Gül, programa katılan tüm misafirlere teşekkür etti.