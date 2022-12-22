Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, Mustafa Seçilmiş, İbrahim Çeri ve Hazar Taylan Yılmaz, görme engelli bireylere büyük veri setleriyle yapay zeka teknolojisini kullanarak çevredeki nesneleri gerçek zamanlı tanımlayıp sesli olarak aktaran bir mobil uygulama gerçekleştirdi.

Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, Mustafa Seçilmiş, İbrahim Çeri ve Hazar Taylan Yılmaz, görme engelli bireylere büyük veri setleriyle yapay zeka teknolojisini kullanarak çevredeki nesneleri gerçek zamanlı tanımlayıp sesli olarak aktaran bir mobil uygulama gerçekleştirdi.

Öğrenciler geliştirdikleri projeyle, görme engelliler artık yardım almadan yürümelerine imkan sağlayacak.

Öğrenciler ödülü iki bakandan aldı

Gaziantep Üniversitesi öğrencileri geliştirdikleri proje Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovasyon Yarışmasında finale kaldı. Öğrencilere ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu verdi.

“Engellilerin yaşadığı sıkıntılara şahit olunca tasarladık”

‘Göz’ projesiyle, işitme engelli bireyler sosyal hayatın içinde daha fazla rol alabilecekleri için çok mutlu olduğunu ifade eden GAÜN Uzay ve Havacılık Fakültesi öğrencisi İbrahim Çeri, “Başta görme engelli bireyler olmak üzere toplumda farklılıklarıyla var olmaya çalışan engellilerin yaşadığı sıkıntılara olunca bu projeyi tasarlamamız vicdani bir zorunluluk haline gelmişti. Bu vicdani sorumluluktan yola çıkarak, ‘Göz’ adını verdiğimiz mobil uygulamamızın taslaklarını oluşturmaya başladık. Kısaca ‘Göz’ büyük veri setleri ile yapay zeka teknolojisini kullanarak, çevredeki nesneleri gerçek zamanlı tanımlayıp sesli olarak kulağa aktararak kişiye erken uyaran bir mobil uygulamadır” ifadelerini kullandı.

“Projenin tamamlanması yaklaşık 6 ay sürdü”

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencisi Mustafa Seçilmiş ise, “Çevremizde tanık olduğumuz görme engelli bireylerin yaşadığı fiziksel ve mental zorlukların bir sonucu olarak, bu projeyi tasarlama ve hayata geçirme kararı aldık. Projenin tamamlanması yaklaşık 6 ay gibi bir süreyi buldu. İnanıyoruz ki mobil uygulamamızın kullanımı yaygınlaştıkça görme engelli bireylerin topluma katılması çok daha kolay bir hale gelecek” dedi.

İnovaTİM İnovasyon yarışması çerçevesinde, toplam 23 projenin finale kaldığı süreçte 9 projeyi yürüten 25 öğrenci ödüllerin sahibi oldu. Yarışma çerçevesinde yapay zeka ve gelecek tahminleme, sürdürülebilirik, doğanın korunması kategorilerinde 65 farklı üniversiteden, önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden 1986 farklı öğrencinin oluşturduğu 662 takım yarıştı.