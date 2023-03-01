Çankırı Karatekin Üniversitesi, Erasmus projelerinde engel tanımıyor. Erasmus KA107 çerçevesinde Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde çalışan görme engelli personel Kalender Şimşek, Sudan’a gitti. Erasmus’un engelli bireyler için de önemli katkılar sağlayabileceğini gösteren Kalender Şimşek’e refakatçi olarak Öğr. Gör. İlkay Özeroğlu eşlik etti.

Meslek lisesinde depremzedeler için soba üretiliyor

Meslek lisesinde depremzedeler için soba üretiliyor

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