Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Mersin’de düzenlenen Görme Engelliler Halter Şampiyonası’nda 2 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından 5-7 Temmuz tarihlerinde Mersin’de düzenlenen Görme Engelliler Halter Şampiyonası’na 2 sporcu ile katıldı. Sporculardan Salih Veysel Kök, 82.5 kilogramda yarıştığı bench press ve toplam puanda rakiplerini geride bırakarak 2 altın madalya kazanırken, Kadınlar kategorisinde yarışan Melisa Durak, 75 kilogramda bench press ve toplamda 2 gümüş madalya kazandı.

“Çalışma imkânı bulduklarında daha büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum”

Sporcuların bu turnuvaya ilk kez katıldıklarını belirten Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Caner Oyman, elde edilen başarıdan gurur duyduklarını söyledi. Sporcularının gelecek kariyerlerinde daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını dile getiren Oyman, “Halter turnuvasına 2 sporcu ile katılıp, 2’si altın toplam 4 madalya ile döndük. Sporcularımız bu turnuvaya kendi imkânları ile spor salonlarında hazırlandı. Çalışma imkânı bulduklarında daha büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum ve onları tebrik ediyorum. Sporcularımız üzerinde büyük emeği olan antrenör Eyüp Can Erfidan’a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.