Ordu’da görme engelli sporcular ile protokol mensupları arasında ‘Görme Engelliler Futbol’ müsabakası yapıldı.

Ordu’da görme engelli sporcular ile protokol mensupları arasında ‘Görme Engelliler Futbol’ müsabakası yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile yapılan B1 futbol sahası, Engelliler Haftası’nda ilk maçı ile hizmete girdi. B1 sahasında bu çerçevede Ordu Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları ile il protokolü arasında futbol müsabakası yapıldı. İl protokolünün gözlerini kapatarak görme engellilerle birlikte yaptığı gösteri maçı renkli görüntülere sahne oldu, maç 2-2 berabere gitti.

Celal Tezcan: “Bu gençlerimizden dünya birinciliği bekliyoruz”

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, anlamlı bir gün olduğunu ve tesisin güzel olduğunu söyledi. Tezcan, “Biz bugün örnek olsun diye çıktık, bu gençlerimizden Türkiye ve dünya birinciliği bekliyoruz” dedi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, bakanlık tarafından Ordu’ya verilen yatırımlar çerçevesinde kente B1 sahasının yapıldığını söyledi. Genç, “Şuanda Türkiye’deki 7 B1 sahasından en iyi B1 sahası. İnşallah bu sahada milli maçların da olması için çalışıyoruz. Engelliler Haftası çerçevesinde bugün yapılan organizasyona Ordu Görme Engelliler Spor Kulübümüz katılım sağladı” diye konuştu.

Vedat Yavuz: “Futbol bizim için zor ama zevkli bir branş”

Görme Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Vedat Yavuz, “Özellikle futbol zor ve zevkli bir branşımız. 2024 yılında Paris’te yapılacak olan paralimpik oyunlarına Milli Takımımız katılma hakkını çok erkenden Avrupa ikinciliği ile elde etti. Biz de bu sahalarda sürekli antrenmanlar yaparak ve sporcularımızı geliştirerek Milli Takıma yetenekli çocuklar yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Maça katılan sporcular ise etkinliğin güzel olduğunu, protokol mensuplarının kendi perdelerinden bu etkinliğe katılmalarının kendilerini mutlu ettiğini söylediler.

Düzenlenen etkinliğe Ordu Valisi Tuncay Sonel, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, kurum müdürleri ile ilgililer katıldı.