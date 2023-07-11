Anadolu Üniversitesi öğrencisi ve Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Salih Veysel Kök, Görme Engelliler Halter Şampiyonası’nda büyük erkekler kategorisinde 82,5 kilogram sıkletinde 18 kişinin arasından Benchpress dalında 82 kilogram, Powerlifting dalında ise 355 kilogram kaldırarak iki dalda da altın madalya kazandı.

Salih Veysel Kök engelleri aşarak elde ettiği başarı ile ilgili şunları söyledi:

“2020-2021 yıllarında Powerlifting sporu ile ilgilenmeye başladım. Sporla ilgilenmenin bana iyi geldiğini ve giderek sevdiğimi fark ettim. Ardından araştırmalar yaptım ve görme engeli bulunanların da Powerlifting sporu ile yarışmalara katılabileceğini öğrendim. Bu alandaki çalışmalarıma 2022 yılında Eskişehir’e taşındıktan sonra tam anlamıyla başladım. Müsabakalarda kazandığım altın madalyalar için çok mutluyum. Üniversitemi ve kulübümü de başarıyla temsil ettim. Başarılarıma yenilerini ekleyerek ve diğer insanlara örnek olarak bu yolda ilerlemek istiyorum.”

“Salih Veysel Kök’ün başarısı bizleri çok mutlu etti”

Öğrencisinin başarı hakkında görüşlerini dile getiren Eyüp Can Erfidan, “Salih Veysel Kök’ün 2 altın madalyalı başarısı bizleri çok mutlu etti. Salih ile katıldığım ilk turnuvada bana bu sevinci yaşattığı için kendisiyle gurur duyuyorum" dedi.