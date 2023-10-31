Sivas Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, "Engelsiz Cami Engelsiz İbadet Buluşması" programı çerçevesinde Merkez Osman Paşa Caminde engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Sivas İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından engellilere yönelik olarak düzenlenen "Engelsiz Cami Engelsiz İbadet Buluşması" programları devam ediyor. Merkez Osman Paşa Caminde yapılan programda engellilerle bir araya gelen İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya programa katılan engelli bireyler ve aileleriyle bir süre sohbet etti.

Program sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde 12-20 yaş aralığındaki engelli bireyler arasında "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" temalı ödüllü hadis-i şerif ezberleme yarışmasında 40 hadis ezberleyerek il birincisi olan görme engelli Rabia Beyza Çiltaş’ın ödülünü takdim ederek başarılarının devamını diledi.