13 Ocak 2023 Cuma akşamı saat: 20.00’da Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda, ÇDSO Orkestra Şefi Orhan Şallıel yönetiminde gerçekleştirilecek Racnmaninoff’un 150. Doğum Yıldönümü konserinin tüm görme engelliler adına yapılacağı belirtildi.

ÇDSO, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası çerçevesinde engellilik alanında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla konser öncesi görme engelli genç piyanist Ekrem Özcan Yılmaz’ı sahneye çıkaracak. Yılmaz sahnede kendi bestesi ile Fazıl Say’ın ’Kara Toprak’ eserini yorumlayarak izleyicilerin beğenisine sunacak.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) görme engelli Ekrem Özcan Yılmaz’ı piyanist olarak sahneye çıkararak farkındalık oluşturacak.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.