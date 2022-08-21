Nevşehirli Ömer Kavak, 40 yıl önce gözlerini, 2016 yılında da eşini kaybetmesine rağmen yaşama sevincini hiç kaybetmedi. Kavak, 1992 yılında eşine aldığı otomobili, eşinin vefatından sonra satmayarak hatırasına sahip çıkıyor.

Nevşehirli Ömer Kavak, 40 yıl önce gözlerini, 2016 yılında da eşini kaybetmesine rağmen yaşama sevincini hiç kaybetmedi. Kavak, 1992 yılında eşine aldığı otomobili, eşinin vefatından sonra satmayarak hatırasına sahip çıkıyor.

Avanos ilçesinde yaşayan görme engelli Ömer Kavak 1992 yılında eşine aldığı otomobili, eşinin vefatından sonra da satmadı. Astsubay iken 1979 yılında görev yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) rahatsızlanan Ömer Kavak, 1982 yılında gözlerini tamamen kaybetti. 1993 yılında Nevşehir’de özel bir radyoda yaptığı ’Görmeyen Gözler’ programı ile hayata tutunan Ömer Kavak, 2016 yılında da eşini kaybetti. Eşine aldığı ve hiç görmediği otomobili her ay elleriyle yıkayan Ömer Kavak, yılda bir kez de cila yapıyor. Arkadaşı sayesinde her hafta sonu Kapadokya bölgesinde araçla gezen Ömer Kavak, araca olan hasretini de bu sayede gideriyor.

“Elleriyle yıkıyor”

Aracını yıkarken bez kullanmadığını söyleyen görme engelli Ömer Kavak yaptığı açıklamada, “Aracım 1993 model Serçe. Rahmetli eşim kullanıyordu. Her tarafı orijinal ve 34 bin kilometrede. Ayda bir yıkıyorum. Her yıl Ağustos ayında da mutlaka arabayı yıkayıp cila yapıyorum. Rahmetli eşim bir arabamız olmasını çok isterdi. Ev mi araba mı diye sordum. O da araba olsun dedi. Bende taksitle bu Serçe arabayı aldım. Satmayı düşünmüyorum. Ara sıra arkadaşım ile birlikte cumartesi ve tatil günleri dolaşıyorum, birlikte geziyorum. Zevkle hortumu takıyorum. Aracımı bezle yıkamıyorum. Bezle yıkadığım zaman bazı yerleri kaçıyor. Elimle yıkadığım zaman, neresi yıkanmamış biliyorum. Aracımı önce yıkayarak kuruluyorum, daha sonrada cila yapıyorum” şeklinde konuştu.

“Sadece 6 ay araç kullandım”

Gözlerini kaybetmeden önce sadece 6 ay araç kullandığını söyleyen Kavak, “Bu aracı hiç sürmedim. 1979 yılında bir araç almıştım. Sadece 6 ay araç kullandım. Daha sonra gözlerimi kaybedince bir daha araç kullanamadım. Sonradan görme engelli olduğum için rüyamda sık sık araba sürerdim” şeklinde konuştu.

Ömer Kavak’ın arkadaşı Ersan Diler de açıklamasında, “Tatil günlerinde Ömer ağabey ile birlikte geziyoruz. Aracı ben kullanıyorum. Ömer abide araç kullanıyormuş gibi etkilenir. Gezmediğimiz gitmediğimiz yer yok” dedi.