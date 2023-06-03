Manisa’da görme engelli üniversite öğrencisi Braille alfabesiyle yazdığı isimleri boncuklarla örerek takıya dönüştürdü.

Manisa’da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Muradiye Yurdu’nda açılan sanat kursları öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine destek oluyor. Muradiye Yurdunda için açılan takı tasarım kursuna katılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Bölümü 4. Sınıf öğrencisi görme engelli genç İpek Akduman, kurs öğretmeni Canan Başaran’ın destekleriyle Braille alfabesiyle yazdığı isimleri boncuklarla örerek takıya dönüştürdü. İpek görme engelli olmasına rağmen hayata olan yaşama olan sevinciyle birbirinden güzel ve bir o kadar da anlamlı eserler ortaya çıkararak herkese örnek oldu. Engel durumun onu sanattan uzaklaştırmadığını topluma gösterdi.

Muradiye Yurdu Müdürü Mehtap Şirin, “Bu sene yurdumuzda takı tasarım kursu açıldı. İpek Akduman da bu kurslara katıldı. Takı tasarım kursu hocamız Canan Hanım ile birlikte bir çalışma yapmaya başladılar. İpek kızımız Braille alfabesiyle isim yazdı. Canan hocamızda onları takılara dönüştürdü. İpek kızımız yaptıklarıyla topluma örnek olurken aynı zamanda en güzel mesajı verdi. Kendisini tebrik ediyoruz” dedi.