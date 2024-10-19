Türkiye’de ilk kez düzenlenen Görme Engelli Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Darıca’da gerçekleştirdiği Görme Engelli Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası tamamlandı. "Kadınlar futbol oynarsa dünya yerinden oynar" sloganıyla ilk kez gerçekleşen şampiyonaya Yukatel Denizlispor, Ankara Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Kocaeli Görme Engelliler Spor Kulübü Gölcük, Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü, Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve Adana Görme Engelliler Spor Kulübü’nden 56 sporcu katıldı. Kadın sporcular, 4 gün boyunca birinci olmak ve dünya şampiyonası için oluşturulacak milli takıma seçilebilmek adına mücadele etti.

"2025 yılında Hindistan’da dünya kupamız var"

Turnuvada şampiyonluğu Adana Görme Engelliler Spor Kulübü alırken Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ikinciliği, Yukatel Denizli Görme Engelliler Spor kulübü ise üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gol Kraliçesi de şampiyon Adana Görme Engelliler Spor Kulübü’nden Gülşah Türk oldu. Mutlu olduğunu dile getiren Gülşah Türk, "Takımımız turnuvayı 12 puanla şampiyon olarak kapattı. Kendi adıma 6 gol attığım için çok mutluyum çünkü turnuvaya 1,5 yıldır hazırlanmama rağmen sakatlıklarım beni epey zorladı. Takımımla birlikte çıkıp gol katkısı sağladığım için çok mutluyum. 2025 yılında Hindistan’da Dünya Kupası var. Bu bizim için çok önemli. Uluslararası arenada ilk defa resmi olarak yer alacağız. Bunun için çok heyecanlıyız. Milli takım olarak 2025 yılı başıyla da çalışmalara başlayacağız" dedi.

"Kadınlar futbol oynarsa dünya yerinden oynar"

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESFED) Asbaşkanı Orhan Tanrıkulu ise, "Türkiye’de düzenlemiş olduğumuz ve ’Kadınlar futbol oynarsa dünya yerinden oynar’ sloganıyla yola çıktığımız Kocaeli’deki turnuvanın sonuna geldik. Bu organizasyona katılan, katkı sağlayan paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 2025 yılında düzenlenecek dünya şampiyonasına Türkiye olarak hazırız. Orada da kupalarımızı ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de ilk kez düzenlendi"

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, turnuva sonunda yaptığı açıklamada, organizasyonun federasyon tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’de ilk kez düzenlediğimiz Görme Engelliler Kadın Futbol Türkiye Kupası’nı başarılı şekilde tamamladık. Bu tarihi organizasyonda yer alan tüm kulüplerimizi ve sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Özellikle ilk üç sırayı elde eden takımlarımızı başarılarından dolayı kutluyorum. Bu organizasyona destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını GESFED Asbaşkanı Orhan Tanrıkulu, Darıca Gençlik Spor İlçe Müdürü Resul Kotan, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Bahar Demirhan takdim etti.