Mersin Büyükşehir Belediyesince, görme engelli genç kıza eğitim yardımı başvurusu yapabilmesi için evinde destek verildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, görme engelli genç kıza eğitim yardımı başvurusu yapabilmesi için evinde destek verildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı ve çözüme yönelik hizmetleriyle 7’den 77’ye tüm vatandaşların yüreklerine su serpmeye devam ediyor. Tarsus’ta yaşayan yüzde yüz görme engelli Mihriban Boyacı da bu vatandaşlardan birisi. Bu yıl gerçekleşen YKS’de, sözel alanda önemli bir başarı elde ederek ilk 3 bine giren Mihriban Boyacı, Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümüne tam burslu olarak girmeye hak kazandı ve kaydını yaptırdı. Hedeflerinin büyük olduğunu ve psikolojide çift dal yapmak istediğini belirten Boyacı, üniversite öğrenimine destek olması amacıyla Büyükşehir Belediyesinin sağladığı öğrenim yardımından faydalanmak istedi.

Belediyenin 5 Eylül’de öğrenim yardımları için başvuruları almaya başlamasıyla birlikte, sistemden online olarak başvurusunu yapmaya çalışan, fakat başarılı olamayan Mihriban Boyacı’nın yardımına, Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Tarsus Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Müdürü Ayşegül Mermer koştu.

Sistemde kendi başına başvuru işlemini yapamadığını ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden yardım istediğini belirten Mihriban Boyacı, “Sistemden başvuru işlemimi gerçekleştiremediğimi izah ettiğimde, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yardımcı olabileceklerini ve kendilerinin bizzat evimize kadar gelerek, başvurumu gerçekleştireceklerini söylediler” dedi.

“Eğitimin her aşamasında gençlerimizin yanındayız”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimin her aşamasında gençlerin yanında olduklarını ifade eden Tarsus Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Müdürü Ayşegül Mermer, “Öğrencimiz Mihriban, öğrenim yardımı başvurusunu gerçekleştiremediğini bize bildirince, çocuğumuzun durumunu değerlendirerek, yüz yüze görüşme talebinde bulunduk. Şu anda da Mihriban’ın evine gelerek, öğrenim yardımı için online başvurusunu gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece ücretsiz kurs eğitimi, öğrenim yardımı gibi konularda değil, eğitimin her aşamasında gençlerimizin daima yanındayız” ifadelerini kullandı.