Amasya’da yaşayan görme engelli emekli imam Mehmet Irmak, Amasya Müftülüğü çalışanları ve Amasya Din Görevlileri Derneği’nin kendi aralarında para toplayıp sağladıkları destekle umreye giderek hayalini gerçekleştirdi.

Amasya’da yaşayan görme engelli emekli imam Mehmet Irmak, Amasya Müftülüğü çalışanları ve Amasya Din Görevlileri Derneği’nin kendi aralarında para toplayıp sağladıkları destekle umreye giderek hayalini gerçekleştirdi.

22 yaşında geçirdiği trafik kazasında görme kabiliyetini kaybeden Mehmet Irmak, 10 yıl Kayseri’de din görevlisi olarak görev yaptıktan sonra malulen emekli olup Amasya’ya yerleşti. Gençliğinden bu yana tek hayali fotoğraflarını gördüğü Mekke ve kutsal topraklara gitmek olan 42 yaşındaki Irmak’ın bu dileğini öğrenen Amasya Müftülüğü çalışanları ve Amasya Din Görevlileri Derneği üyeleri aralarında para topladı. Umre başvurusunun yapıldığını Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz’dan öğrenen evli ve 2 çocuk babası Irmak’ı sevinç sardı.

İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gördüğü dönemde umreye gitmek istediğini ancak maddi durumlarının elverişli olmadığını anlatan Irmak, “Mekke’nin fotoğraflarını görünce içimize bir aşk doğmuştu. Sonra görev yaparken görme engelli olduğumuz için görevli gidemedik. Sağ olsun müftü beyimizin ve meslektaşlarımın desteğiyle bu yolculuğa çıkacağım” dedi.

Irmak ve beraberindekileri dualarla yolcu eden Müftü Ayvaz, "Arkadaşlarımızın hem meslektaşlarına karşı ahde vefa sergilemesi, aynı zamanda bir hassasiyetin, engelli olan kardeşimize karşı duyarlılığı göstermemizden dolayı memnunum” diye konuştu.

Ayvaz, “Bu güzelliği gerçekleştiren meslektaşlarıma, din görevlileri derneğimize, başkanına, ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Güle güle gitsin, güle güle gelsin, bol bol dua etsin” şeklinde konuştu.