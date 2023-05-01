Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ’Şarkılı Türkülü Masallar’ adlı etkinlikte görme engelli öğrenciler şarkılar söyleyip, hikâyeler anlattı.

Tepebaşı Belediyesi, anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu çerçevede düzenlenen “Şarkılı Türkülü Masallar” adlı etkinlikte görme engelli 7-11 yaş arası çocuklar bir araya geldi. 23 Nisan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda öğrenciler, şarkılar söyleyerek hikâyeler anlattı. Oyunda farklılıklar ile bir arada olmanın güzelliği, kendine değer, öz şefkat, arkadaşlık gibi temalar işlendi.

Etkinlik, katılımcıların alkışları ile sona erdi.