Çocukların gelişimi için bilim, teknoloji, değerler eğitimi, zekâ etkinlikleri, sağlıklı beslenme ve hayvanlar dünyası gibi önemli içerikleri bir araya getiren Bilge Çocuk’un görme engelli çocuklar için Braille alfabesiyle oluşturulmuş özel yeni sayısı 4 Ocak Dünya Braille Alfabesi Günü’nde Türk Telekom’un katkılarıyla yayımlandı.

Çocukların gelişimi için bilim, teknoloji, değerler eğitimi, zekâ etkinlikleri, sağlıklı beslenme ve hayvanlar dünyası gibi önemli içerikleri bir araya getiren Bilge Çocuk’un görme engelli çocuklar için Braille alfabesiyle oluşturulmuş özel yeni sayısı 4 Ocak Dünya Braille Alfabesi Günü’nde Türk Telekom’un katkılarıyla yayımlandı.

Eğlendirirken aynı zamanda öğretmeyi hedefleyen, Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk’un Türk Telekom’un katkılarıyla hazırladığı özel sayı yayınlandı. Bilgilendirici ve faydalı içeriklere sahip derginin yeni özel sayısı görme engelli çocuklar için Braille alfabesiyle hazırlandı. Bu özel sayı görme engelli çocukların pek çok güzel ve faydalı içerikle tanışmasına da imkan sağlıyor.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, görme engelli çocuklar için hazırlanan Bilge Çocuk dergisine destek olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Sancaktaroğlu, “Türkiye’nin ilk telefonda sesli kitap hizmeti ‘Telefon Kütüphanesi’ uygulamasıyla görme engellileri kitaplarla buluşturuyoruz. Günışığı projemizde erken müdahale eğitimleriyle az gören çocukların görme yetilerini kullanabilmelerini destekliyoruz. Sesli Adımlar uygulaması ile Atatürk Kültür Merkezi, Millet Kütüphanesi gibi mekanlarda görme ve işitme engelli bireylerin bir başkasına ihtiyaç duymadan özgürce hareket edebilmelerine imkan sağlıyoruz. Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürdüğümüz değer katan projeler yürütürken, Braille alfabesiyle hazırlanan Bilge Çocuk dergisi özel sayısına destek olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Bu dünyayı keşfetmekten gurur duyuyoruz”

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri de Bilge Çocuk’un özel sayısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak Medya olarak bünyesinde barındırdığı dergilerle binlerce çocuğa ve gence ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Sivri, “Görme engelli çocukların dünyasını keşfetmekten gurur duyuyoruz. Braille alfabesiyle hazırladığımız her dergi bizim için çok kıymetli, her geçen sayıda daha fazla çocuğa ulaşma hayalimiz giderek büyüyor. İlerleyen süreçte okurların ve velilerin ilgisi heyecanımızı daha da katladı. Bu özel sayıya talep giderek arttı. Bu yüzden biz de her fırsatta devamını getiriyor, kıymetli markalarla güç birliği yapıyoruz. Bu tür özel baskı Braille alfabeli yayınlara ulaşmak çok zor olduğu için herkes okuyabilsin diye özel çocuklarımıza dergimizi ücretsiz olarak ulaştırıyoruz” dedi.