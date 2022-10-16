Antalya’da 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü’nde bir araya gelen 39 görme engelli birey, Köprülü Kanyonda rafting yaparak doyasıya eğlendi.

Antalya’da 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü’nde bir araya gelen 39 görme engelli birey, Köprülü Kanyonda rafting yaparak doyasıya eğlendi.

Görme engelli vatandaşlar 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü’nde Antalya’da bir araya geldi. Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi öncülüğünde Manavgat’ta Köprülü Kanyonda rafting yapan görme engelli bireyler, gönüllerinde eğlenerek sohbet etti.

"3 saat boyunca renkli görüntülere sahne oldu”

Düzenlenen etkinlik hakkında bir açıklama yapan Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, “Çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleyerek başta görme engelliler olmak üzere bütün engellilerin de engelsiz bireyler gibi birçok alanda başarılı olabileceklerini topluma iletmeye çalıştık. Önceki yıllarda Alanya’da dernek üyesi görme engelli arkadaşlarımızla deniz dibine dalarak deniz altında beyaz bastonlarımızla yürüyüş yapmıştık. Sonraki yıl ise Tınastepe mağarasını ziyaret ederek görme engeliler olarak mağara içinde girişten sonuna kadar yürüyüş yaptık. Bu yıl ise Manavgat Köprülü Kalyonda toplamda 39 arkadaşımızla Rafting yapma farkındalık etkinliği düzenledik. 4 bot aynı anda hareket ederek görme engelli arkadaşlarımızın kürek çekmesiyle daha da bir eğlenceli olan etkinliğimiz 3 saat boyunca renkli görüntülere sahne oldu” dedi.

İlerleyen yıllarda da farklı etkinlikler yapacaklarını belirten Özağan, “Amacımız fırsat verildiğinde engellilerinde çok başarılı işlere imza atabileceklerini belirtmek, ayrıca bu tür etkinliklerle engellilerin toplumsal hayata dahil olmalarını kolaylaştırmaktır. Başta dernek üyelerimiz olmak üzere, tüm görme engelli kardeşlerimize aileleriyle birlikte mutlu ve engelsiz bir yaşam dileriz” açıklamasına yer verdi.