Henüz 6 aylıkken görme engeli olduğu anlaşılan Aleyna Er, dereceyle müzik öğretmeni olarak atandığı Ankara’daki okulunda engeline rağmen zorlukları aşarak öğrencilere müziği gönül gözüyle öğretiyor. Öte yandan Aleyna öğretmen, Cumhurbaşkanlığının daveti üzerine Öğretmenler Günü dolayısıyla Beştepe’de düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Henüz 6 aylıkken görme engeli olduğu anlaşılan Aleyna Er, dereceyle müzik öğretmeni olarak atandığı Ankara’daki okulunda engeline rağmen zorlukları aşarak öğrencilere müziği gönül gözüyle öğretiyor. Öte yandan Aleyna öğretmen, Cumhurbaşkanlığının daveti üzerine Öğretmenler Günü dolayısıyla Beştepe’de düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görme engelli müzik öğretmeni Aleyna Er, 1997 yılında Samsun’da dünyaya geldi. Henüz 6 aylıkken görme engelli bir birey olduğu anlaşılan Er, ilk ve orta öğretimini Tokat’ta tamamladı. 8’inci sınıfa geldiğinde müziğe yeteneğinin olduğu anlaşılan Er, öğretmeninin eşi vesilesiyle bağlama çalmaya başladı.

Müzikle ilgilenmeye başlamasının ardından “absolut kulak (mutlak kulak)” yeteneğine sahip olduğu fark edilen öğretmen Er, bunun üzerine eğitim hayatını da müzik çerçevesinde devam ettirdi.

Aleyna Er’in, 2013 yılında henüz 10’uncu sınıf öğrencisi iken engelli bireylerin hayat hikayelerinin yer aldığı “Anlat Beni” isimli kitapta “Müzik İle Görmek” adlı hikayesi de yayımlandı.

Okuduğu Tokat Güzel Sanatlar Lisesi’ni üçüncülükle bitiren Er, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü için yapılan yetenek sınavında rekor kırarak birinci geldi. Eğitim hayatı süresince bağlama, yan flüt, piyano gibi müzik aletlerini öğrenen Er, aynı zamanda takı tasarımına olan merakı üzerine takı tasarımcısı oldu.

Üniversite 3’üncü sınıfta girdiği E-KPSS’de (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) önemli bir başarı elde ederek 13’üncü olan Er, 2020 yılında Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Halide Edip Adıvar Ortaokulu’na müzik öğretmeni olarak atandı. Er, burada 11 ay görev yaptıktan sonra şu anda da kariyerine devam ettiği aynı ilçedeki Ahmet Yesevi Ortaokulu’na nakil oldu.

Yaşam hikayesini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan engelli öğretmen Aleyna Er, azmi ve hırsıyla eğitim hayatını tamamladığını dile getirdi.

Birçok ödül aldığını belirten Er, “Birçok konsere çıktım, resital verdim, birçok başarı, teşekkür takdir belgelerim var. Sayamadığım kadar ödüller aldım” dedi.

“Burada yeni nesiller yetiştirmek için var gücümle çalışacağıma söz verebilirim

Vatana ve millete hayırlı nesiller yetiştireceğini vurgulayan Er, “2020 yılında Ankara’ya atandıktan sonra Halide Edip Adıvar Ortaokulu’nda 11 ay çalıştım. Sonra şu anda hizmet vermekte olduğum okula tayinim çıktı. Burada yeni nesiller yetiştirmek için, vatanımıza ve milletimize hayırlı, güzel nesiller yetiştirebilmek için var gücümle çalışacağıma söz verebilirim” diye konuştu.

“Tüm öğrencilerim benim için çok özeldir”

Aleyna Er, öğrencileriyle arasının çok iyi olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Öğrencilerimle aram çok iyi. Tüm öğrencilerim benim için çok özeldir. Hepsinin yeri çok ayrıdır. Hepsi bana yardımcı olmak için seferber oldular. Bana yardımcı olmak onları çok mutlu ediyor ve onların farkındalığını artırıyor. İlerleyen yaşlarında benden başka özel gereksinimlere sahip bir birey görürlerse en azından nasıl yaklaşmaları gerektiğini, nasıl davranmaları gerektiğini benimle birlikte onlar da tecrübe etmiş oluyorlar. Tahtayı açıp kapatmamızda, yazılacak yazılarda, söz alanları bildirmekte, çok fazla konuda bana yardımcı oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum.”

“Rabbimin bana verdiği bir yetenek”

Müzik öğretmenliğinin yanı sıra takı tasarımcısı olduğunu anlatan Aleyna Er, “Birçok enstrüman çaldım, yan flütü üniversitede öğrendim. Bağlamayı liseye geçeceğim yıl, piyanoyu da lise yıllarında öğrendim. Hepsini çok seviyorum. El işleri yaptığım doğrudur. Bizzat takı tasarımcısıyım. Yaptığım takılar herkes tarafından hayranlıkla takdirle beğeniliyor. Rabbimin bana verdiği bir yetenek. O takıları nasıl yapıyorum, renkleri nasıl ayırıyorum diye soracak olursanız; içimdeki sesle. Her boncuk tanesinin bana verdiği enerji farklı. ‘Bunun yanına bunu koyacağım’ dediğimde etrafımda gözü gören birine gösterdiğimde bakıyorlar ki o çok uyumlu oluyor” ifadelerini kullandı.

Görme engelli öğretmen Aleyna Er, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan ile yan yana

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden gelen öğretmenlerle Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu’nda yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı’nın davetiyle programa katılan görme engelli müzik öğretmeni Aleyna Er, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın masasına oturtuldu.