DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 15 Ekim Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü münasebetiyle görme engelli bireyleri ziyaret etti. Müdürlüğe bağlı ekipler yaptıkları ziyaretlerde görme engelli bireylerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Yaptığı sosyal çalışmalar ve farkındalık projeleri ile Düzce Belediyesi’nin şefkat eli ve merhametli yüzünü her daim gösteren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 15 Ekim Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü’nde de bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek gönüllere dokundu. Ekipler, ziyaret ettikleri bireylere Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün çiçek ve hediyelerini takdim ederek, selamlarını iletirken aynı zamanda görme engelli bireylerin istek, talep ve önerilerini de dinledi.

Görme engelli bireyler de Düzce Belediyesi tarafından kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Faruk Özlü’ye teşekkür ettiler.