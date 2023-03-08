Bakırköy’de kız arkadaşını darp ederken tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmasına neden olan ve çeşitli diğer suçlardan 9 adet hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen annesi eski hakim babası ise eski cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen’in yeni bir olaya karıştığı ortaya çıktı. İstanbul’dan ayrılan Göçmen’in bu kez de Sinop’ta ‘silahla tehdit’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından yargılanıp ceza aldığı öğrenildi.

Bakırköy’de kız arkadaşını darp ederken tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmasına neden olan ve çeşitli diğer suçlardan 9 adet hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen annesi eski hakim babası ise eski cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen’in yeni bir olaya karıştığı ortaya çıktı. İstanbul’dan ayrılan Göçmen’in bu kez de Sinop’ta ‘silahla tehdit’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından yargılanıp ceza aldığı öğrenildi.

Bakırköy’de kız arkadaşını darp ederken tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmasına neden olan ve çeşitli diğer suçlardan 9 adet hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen annesi eski hakim babası ise eski cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen’in yeni bir olaya karıştığı ortaya çıktı.

‘Air soft’ tabancayla insanlara ateş ettiği aktarıldı

Boyabat Asliye Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan gerekçeli kararda 24 Haziran 2021 tarihinde meydana gelen olay anlatıldı. Gerekçeli kararda yer verilen mütalaada cumhuriyet savcısı, Görkem Sertaç Göçmen’in olay tarihinde Saraydüzü ilçesi mevkiinde kara yolu kenarında dörtlüleri yanar vaziyette yol ortasında durduğunu belirtti. Olay anında araçları ile seyir halinde olan müştekilerin, Göçmen’in yardıma ihtiyacı olduğunu düşünerek yavaşladıkları, bu esnada sanığın elinde bulunan ‘air soft’ tabancayı müştekilere doğrulttuktan sonra arkalarından ateş ettiği açıklandı. Aracın hasar aldığı kaydedilen mütalaada, sanığın ‘mala zarar verme’ ile ‘silahla tehdit’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

Gerekçeli kararda beyanına yer verilen katılan Ahmet Tok “Olay tarihinde dışarı çıkma yasağı vardı. Sanığın o saatte izinli bir şekilde dışarıda bulunup bulunmadığı hususunu merak ediyorum. Yine bu şahıs hakkında idari bir işlem yaptırıldı mı bunu da merak ediyorum. Sanıktan şikayetçiyim, uzlaşmak istemiyorum” dedi.

Katılan Mehmet Tok ise beyanında olay nedeniyle aracında zarar meydana geldiğini söyleyerek “Ben aracımı halen yaptırmadım. Bu nedenle zararımı belgelendiremiyorum. Sanık tarafından zararım giderilmemiştir, şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Katılan Burak Tok da sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istediğini söyledi.

“Yabani hayvan saldırılarına karşı boncuk atan tabanca aldım”

Sanık Görkem Sertaç Göçmen ise savunmasında “Olay günü Saraydüzü’nde bulunan evimizin önündeki araç içerisinde alkol alıp müzik dinliyordum. Babam arayarak sürekli eve gelmem konusunda telkinde bulunuyordu. Araçtan inip eve gittiğimde ise alkol almam ve eve geç saatte gelmem nedeniyle babamla tartıştım. Tartışmanın büyümemesi ve kardeşimin rahatsız olmaması için evden çıktım. Alkollü araç kullanmamam ve sakinleşmem için annem yanıma geldi. Evin önünde bulunan aracımıza bindik. Aracı annem kullanıyordu. Annem 5-10 km gittikten sonra aracı park etti. Amacı benimle sohbet edip sakinleşmemi sağlamaktı. Annemle konuştuğum sırada babamın söylediklerinin ağrıma gittiğini babam ile yeniden konuşmak için Saraydüzü’ne gitmek istediğimi söyledim. Annem de yeniden tartışma çıkmaması için Saraydüzü’ne dönmemi istemedi. Bu nedenle ile annemle de aramda tartışma çıktı. Ben anneme yalnız döneceğimi söyleyerek araçtan indim. İnmeden önce araçtan boncuk atan tabancayı aldım. Bulunduğumuz yerin ıssız olması ve yabani hayvan saldırılarına karşı bu tabancayı almıştım” dedi.

“Tehdit etme kastı ile hareket etmedim”

Annesinin üzüldüğünü fark edince aracın önünde beklediğini anlatan Göçmen “Bu sırada yanımıza araç yanaşıp yardıma ihtiyacımız olup olmadığını, aracın bozulup bozulmadığını sordu. Biz yardıma ihtiyacımız olmadığını söyleyince araç sürücüsü yoluna devam etti. Kısa bir süre sonra ise bir araç yavaşlayarak yolun sağ tarafında durmama rağmen benim üzerime doğru geldi. Araçta gördüğüm kadarıyla sadece sürücü vardı. Araç benim yanıma yaklaşarak bana çarpacak gibi oldu. Ben dengemi kaybedip yere düşmemek için araca dokunarak destek almaya çalıştım. Bu sayede yere düşmekten kurtuldum. Araç sürücüsü ise yanımda durmadan yoluna devam etti. Üzerime aldığım boncuk atar tabanca sağ elimdeydi. Ben bu silahı araç sürücüsüne doğrultarak aracı durdurmak istemedim. Böyle bir eylemde bulunmadım. Araç sürücüsü çok yakınımdan geçtiği için elimde bu silahı görmüş olabilir. Tehdit etme kastı ile hareket etmedim. Ben araca sağ elimle dokunmuştum. Silahın kabzası ile de bu araca vurmadım. Olay sonrasında da karşı taraf ile iletişime geçip bir zararları olup olmadığını zararları varsa gidermek istediğimizi söyledik. Ancak karşı taraf bizden 40 bin TL gibi bir para talep etti” ifadelerini kullandı.

“Elindeki silahı teşhir ederek kullandı”

Boyabat Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda, sanığın araçta bulunan Glock Gem 208 marka softa air tabancayı da yanına alarak araçtan aşağı indiği yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştığı bu sırada seyir halinde olan müştekilerin bulunduğu araç sürücüsü katılan Burak’ın yol üzerinde bulunan sanığın yardım istediğini düşünerek aracını yavaşlattığı ancak alkollü olan sanığın elindeki silahı araca doğrultup durdurmaya çalıştığı belirtildi. Silahı gören müşteki Burak’ın korkarak aracı durdurmayıp yoluna devam ettiği, sanığın aracı durdurabilmek için araç sürücüsüne yönelik olarak onun görüp hissedebileceği ve üzerindeki etkisini arttırabilecek şekilde elindeki silahı teşhir ederek kullandığı kaydedildi.

“Denetim süresi içerisinde suç işledi, benzer suçlardan dosyası var”

Mahkeme ayrıca kararında, sanığın adli sicil kaydında kasıtlı suçtan daha önceden hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı (HAGB) bulunmasına rağmen denetim süresi içerisinde suç işlemiş olması, UYAP üzerinden yapılan incelemede sanık hakkında benzer suçtan derdest kovuşturma dosyasının olduğunun anlaşılması ve sanığın yargılamaya konu suç tarihinden sonraki hareketleri de göz önüne alınarak pişmanlık göstermediği kanaatine varıldığı bu nedenle cezasında indirim yapılmasına yer olmadığına da karar verildi.

Mahkeme kararında Görkem Sertaç Göçmen’in ‘silahla tehdit’ suçundan 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verirken, cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Sanık Göçmen’in ‘mala zarar verme’ suçundan ise bin 200 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi.

Öte yandan Görkem Sertaç Göçmen hakkında Bakırköy Adliyesi’nde görülen davalarda çeşitli suçlardan 9 adet hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği de öğrenildi.